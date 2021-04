Přesto některé firmy pro „klid své duše“ a zaměstnanců na vlastní náklady lidi nechávají testovat pomocí PCR. Podle nedávného průzkumu Hospodářské komory ČR se jedná o zhruba dvě procenta firem s více než 50 zaměstnanci. Že jde o rostoucí trend ale na dotaz Deníku potvrdily velké laboratorní společnosti s celostátní působností.

Jednou z „opatrných“ firem je Batist z Červeného Kostelce na Náchodsku. Společnost vyrábí zdravotnické potřeby včetně nanoroušek a u svých zaměstnanců chce mít stoprocentní jistotu, že jsou v pořádku.

„Na podzim loňského roku jsme začali s testováním pomocí antigenních testů. Ale jejich spolehlivost je, a to bez ohledu na to, od jaké firmy jsou, velmi malá. I proto jsme se rozhodli, že od začátku března, kdy přišlo vládní nařízení, raději naše zaměstnance posíláme na PCR testy, které jsou pro nás relevantnější,“ popsal Deníku ředitel červenokostelecké firmy Tomáš Mertlík. Není to levná záležitost. Firma zaměstnává dvě stovky lidi a testování ji vyjde měsíčně na milion korun.

Podobně antigenní testy odmítá dlouhodobě i těžební společnost OKD. Ta svých více než devět tisíc zaměstnanců nechává testovat pomocí PCR již od léta loňského roku.

„S testováním pomocí PCR jsme začali již 17. srpna loňského roku a nic na tom nezměnilo ani vládní nařízení. Každý náš zaměstnanec nyní tímto testem projde každý týden,“ potvrdila Deníku mluvčí OKD Naďa Chattová s dodatkem, že od srpna nechala udělat firma přes 70 tisíc těchto testů.

Náklady na ně však nechtěla mluvčí specifikovat: „Je to samozřejmě velmi finančně náročné, ale přesná částka je předmětem obchodního tajemství mezi námi a laboratoří.“

Více PCR testů potvrzují i laboratoře

I samy laboratoře přiznávají, že od začátku března, kdy vstoupilo platnost vládní nařízení o povinných testech, pociťují mírný nárůst firem, které se nespoléhají na antigenní testy, ale dávají prednost metodě PCR. Rostoucí zájem potvrdili Deníku například zástupci velkých společností EUC Laboratoře nebo Spadia Lab.

„Je to tak. Některé firmy upřednostňují testování svých zaměstnanců jen testy PCR, které průkazně stanovují výskyt viru. Přestože je to pro ně finančně náročnější, shodují se, že se jim to mnohonásobně vyplatí. Vytvořili si vlastní systém. Jsou schopni trasovat kontakty a hlídat si karanténu sami,“ vysvětluje mluvčí Spadia Lab Simona Součková.

Mezi klienty této laboratoře patří například i jeden z největších výrobců hadic na světě – Semperflex Optimit z moravskoslezské Odry. „Díky tomu, že jsme zvolili testování formou PCR, dokázali jsme udržet chod firmy, aniž bychom museli dosud přerušit výrobu. Což se v některých našich zahraničních pobočkách nepodařilo, protože tam používají antigenní testy,“ uvedlo vedení firmy. Podobně mluvili i zástupci výrobce brzdových systémů Brembo Czech z Ostravy.

Markantní rozdíly mezi antigenními testy na trhu potvrdil i ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Ten připustil, že mezi testy mohou být rozdíly, stanoveny jsou jen minimální parametry.

"Spoléháme na to, co dodavatel, potažmo výrobce sdělí. Musíme tomu věřit," uvedl. Stát nemá možnost testy vzhledem k jejich množství podle ministra ověřovat. Dodavatelé nebo výrobci testů mají povolení do konce dubna. "Pracujeme na tom, jakým způsobem při prodlužování kritéria zpřísnit a zavést systém, kterým budeme moci při udělování výjimek testy hodnotit," slíbil Blatný.