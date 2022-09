Rajchlovi „kolegové“ a „Hřibova kamera“

„Chci vám všem poděkovat, že jste přijeli ze všech koutů naší země, že jste vyslyšeli naše volání a že je tady dneska víc než 100 tisíc lidí. Je vás tady tolik, že se nás začínají bát. Česká televize o tom vůbec nevysílá. Primátor Prahy pan Hřib nechal vypnout kamery z Václavského náměstí, tolik se nás bojí … Jak víte, tak jsem učil na policejní akademii a psali mi kolegové, kteří tady dneska zasahují, z auta, že je tady přes 100 tisíc lidí, že to mají spočítané, a psali mi i policisté: jsme s váma!“ deklamoval v sobotu 3. září 2022 na Václavském náměstí předseda strany PRO Jindřich Rajchl.

OBRAZEM: Chceme demisi. V Praze přišlo proti vládě demonstrovat 70 tisíc lidí

Hned v těchto několika větách se dopustil minimálně manipulativních nepřesností, ne-li lží. Těžko lze posoudit, zda mu skutečně psali nějací zasahující policisté (ničím toto své tvrzení nedoložil), v každém případě jeho slova o tom, že policisté spočítali počet demonstrujících na více než 100 tisíc lidí, se dost výrazně rozcházejí se skutečnými odhady Policie ČR, které zveřejnila na svém oficiálním twitterovém účtu.

Podle těchto údajů činil počet demonstrantů v půl třetí odpoledne zhruba 70 tisíc lidí. To je také nejčastější odhad, jenž je v souvislosti s počtem účastníků sobotní demonstrace zmiňován.

Pravdivá nebyla ani Rajchlova slova, že Česká televize o demonstraci vůbec nevysílá. Ve skutečnosti Česká televize přinesla živý vstup z Václavského náměstí hned dvacet minut po zahájení sobotní demonstrace, když se přímo odtamtud živě přihlásil reportér Václav Vohlídal. Živé televizní vstupy pak průběžně pokračovaly po přenosu z pohřbu Michaila Gorbačova.

„Dvouminutové vstupy žblebtající reportérky či moudré řeči pana Peheho, při nichž jsou na pozadí vysílány záběry z Václaváku, skutečně nepovažuji za ‚vysílání demonstrace‘. Bylo tam stejně lidí jako na Milionu chvilek, tudíž jsme měli dostat stejný prostor. A ten jsme nedostali ani náznakem,“ reagoval Jindřich Rajchl na svém facebookovém profilu poté, co na nepřesnosti v jeho vyjádřeních upozornil Seznam.

Ani Rajchlovo tvrzení o vypnutí kamer primátorem Hřibem se nejeví jako věrohodné. Podle samotného Hřiba byla ve skutečnosti vypnutá soukromá kamera na hotelu Jalta. Magistrátní kamera s logem Prahy v rohu běžela a její záznam pomohl podle Hřibových informací Policii ČR k odhadu počtu účastníků demonstrace. Primátor to doložil i snímkem přímo z této webkamery.

„Informace o tom, že pan Hřib nechal kamery vypnout, v zákulisí demonstrace kolovala a já sám jsem se asi 3x na webkamery díval a vždy tam nebyl žádný záběr. Buď jsem fakt smolař, že jsem to jak na potvoru takhle chytil, když byl krátkodobý výpadek, nebo pan Hřib lže, jak když tiskne. Asi nás těžko někdo rozsoudí – nechám na vás, jaký si na to uděláte názor,“ kontroval na svém Facebooku Rajchl, aniž by vzal jakkoli v potaz informaci o policii a již zmíněný snímek z webkamery dokládající Hřibova slova (to, že primátor doložil svá slova obrazovou dokumentací, Rajchl svým čtenářům zatajil).

Příliš mnoho demonstrací

Prakticky totéž co Rajchl prohlašovala také předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová. I ona odhadla počet lidí na Václavském náměstí na 100 tisíc a také zdůraznila, že „Česká televize jako vždy nic“.

Na svém twitterovém účtu také poděkovala všem za účast a podporu a doprovodila tento příspěvek fotografií české vlajky nad hlavami demonstrantů. Tato fotografie ale vůbec nepocházela ze zářijové demonstrace; ve skutečnosti šlo o snímek z demonstrace pořádané Milionem chvilek za odstoupení Andreje Babiše, která se konala před více než třemi lety, 4. června 2019.

Poté, co byla předsedkyně Trikolory ostatními uživateli Twitteru na tento omyl upozorněna, příspěvek smazala. Místopředseda Trikolory Petr Štěpánek omlouval její přehmat na svém facebookovém profilu tím, že fotografie z demonstrace jí prý zasílali lidé a někdo poslal i tuto.

Skrčte nohy, uslyšel Dubček. Jeho tragická autonehoda dodnes vyvolává dohady

Záměna demonstrací se opakovala víckrát. Stovky uživatelů Twitteru, mezi nimi i Lukáš Pollert, sdíleli například koláž se srovnávací dvojicí fotografií, na nichž měly být údajně záběry na demonstraci Milionu chvilek ze 4. června 2019 a současnou demonstraci ze 3. září 2022.

Oba snímky zachycovaly přibližně stejný počet lidí, přičemž v popisku koláže se psalo, že v prvním případě zněl odhad počtu účastníků na 120 tisíc lidí, v druhém případě na 70 tisíc. „Podle čeho se dělá odhad účastníků?“ ptal se ironicky Pollert. Rajchl poté jeho příspěvek sdílel se slovy „Díky za podporu, Lukáši!“

Opět šlo ale o manipulaci. Snímek z roku 2019 totiž nepocházel z demonstrace 4. června, ale z té, která se konala 21. května – a u ní byl tehdejší počet účastníků odhadován na 60 tisíc, tedy na počet, který zhruba odpovídá i sobotní účasti.

Úmyslně zkreslený výrok

Hojně šířenou dezinformací se stal ještě úmyslně zkreslený výrok předsedy vlády Petra Fialy, že sobotní demonstraci na Václavském náměstí „svolaly síly, které se hlásí k proruské orientaci, mají blízko k extrémním pozicím a jsou proti zájmům ČR“.

Lež o estonské prezidentce se stále šíří. Sdílel ji i europoslanec Ivan David

Dezinformátoři jej okamžitě zkreslili na: „Demonstranti se hlásí k proruské orientaci, mají blízko k extrémním pozicím a jsou proti zájmům ČR“. Takto účelově upravený výrok se záhy začal masivně sdílet, k čemuž opět přispěli někteří aktivní politici a veřejně činní lidé – sdílel ho například nakladatel a aktivista Lukáš Lhoťan nebo předseda Asociace DOL Jan Skalický.

Deník proti fake news.Zdroj: DeníkO danou dezinformaci se v jednom ze svých videoproslovů opřel také předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který rovněž vztáhl Fialův výrok o proruské orientaci svolavatelů demonstrace k jejím účastníkům, o nichž premiér ve skutečnosti nemluvil.