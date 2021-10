Končí Bohemia Energy, největší uskupení alternativních dodavatelů energií v Česku. Situace se dotkne zrhuba 900 tisíc odběratelů elektřiny a plynu. Zákazníci se ale přerušení dodávek obávat nemusejí. Na výběr nového dodavatele budou mít přechodnou lhůtu v délce šesti měsíců.

Bohemia Energy. | Foto: ČTK/Michal Kamaryt

„Lidé nemusejí mít strach, nestane se, že by lidé nedostávali elektřinu či plyn. Máme tady mechanismus dodavatele poslední instance, takže šest měsíců si lidé mohou vybrat náhradního dodavatele,“ uvedl na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš. „Všichni automaticky přecházejí do mimořádného režimu dodavatele poslední instance. Všichni mají šest měsíců na přechod do standardního režimu. Do té doby pojedou na cenách, které nastaví ERÚ,“ doplnil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.