Výkupní cena jablek, za kterou je ovocnáři prodávají, totiž letos klesla o několik korun za kilogram. Pro různé akční nabídky obchodníci žádají i výkupní cenu jen kolem deseti korun za kilogram. Na pultech pak jablka stojí minimálně třikrát tolik. Naopak ovocnářům rostou náklady na energie, pohonné hmoty a obaly, některé dokonce bezmála o polovinu. Producenti se proto obávají, že tato sezona může být pro některé firmy z oboru těžká, místy až likvidační. „Už dřív tady v okolí zkrachovala spousta sadařů. Vykáceli sady, udělali tam pole a zasadili řepku. Mají to jednodušší, rychlejší, bez práce a s jistotou,“ řekl včera Deníku Štěpán Chára, šéf ovocnářské firmy Bohemia Apple z Tuchoraze na Kolínsku.

Jeho společnost naopak v poslední době mohutně investovala, zejména do moderních technologií včetně nové moštárny. Také díky tomu je letos poprvé ve své historii schopna celoročně uskladnit v chladicích boxech celou svou produkci, což je jinak velký problém většiny českých producentů. Přesto se Chára obává, zda jejich jablka dokážou konkurovat levnější produkci ze zahraničí. Zákazníci se totiž stále zaměřují na nízké ceny.

„Byli zvyklí si jablka natrhat na zahradě, ai když bývají ochotni třeba za květák zaplatit až stokorunu, je jim líto dát pár korun navíc za jablka,“ posteskl si Chára. Podle zemědělců o prodeji ovoce rozhodují řetězce. „Často po pěstitelích požadují dodávky do svých poboček na celém území Česka, což je u menších pěstitelů obtížně splnitelná podmínka,“ řekl Deníku prezident Agrární komory Jan Doležal. „Současně tlačí na co nejmenší ceny dodaného zboží, které často nepokryjí ani výrobní náklady českých zemědělců. Dovozům levných přebytků jablek ze zahraničí tak nemohou tuzemští zemědělci konkurovat,“ prohlásil.

Jeho slova potvrzuje i předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík. „V letácích či reklamách sice řetězce hovoří o preferenci tuzemské produkce a podpoře lokální produkce, neumí ji však ani nakupovat,“ řekl Deníku Ludvík. „Jelikož mají pouze centrální distribuční sklady, tak i kdyby místní producenti chtěli dodávat přímo do okolních prodejen, není to možné,“ konstatoval.

Obchodníci pomáhají pěstitelům

Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy se však obchodníci snaží pěstitelům pomáhat dostat jejich produkty na pulty. „Radí jim, jak je balit, aby byly atraktivnější, podporují bio produkci. Existuje řada příkladů, kdy díky této spolupráci pěstitelé znásobili své hospodářské výsledky,“ reagoval Prouza. Nejlepší cestou podpory domácích pěstitelů by podle něj byla zásadní změna, kdy by stát změnil systém dotací a financoval by jimi zejména inovace, včetně moderních skladů, a produkty s přidanou hodnotou.

Češi patří k velice významným konzumentům jablek, průměrně jich každý z nich za rok spotřebuje 22 kilogramů. Také zemědělský analytik Petr Havel je přesvědčen, že by soběstačnost z tuzemské produkce mohla být větší, kdyby také další pěstitelé vybudovali skladovací kapacity a byli schopni jablka nabízet po celý rok. Připomíná ale roli samotných zákazníků.„Ti by se neměli řídit jenom cenou, ale také původem,“ řekl Havel Deníku. „Měli by být většími patrioty a víc nakupovat domácí produkci, podobně jako to dělají spotřebitelé v jiných evropských zemích,“ doplnil.

Průměrná cena jablek (k prosinci, v korunách za kilogram)

2010 27,76 2011 26,29 2012 30,94 2013 31,62 2014 26,09 2015 30,30 2016 29,75 2017 35,11 2018 26,96 2019 32,29 2020 34,01 2021 (srpen) 34,78

Zdroj: ČSÚ