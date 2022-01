Českého národního ptáka by si měli lidé zvolit v anketě, menším referendum, zasáhnout by do ankety měly i základní školy. Kdy vše vypukne, není zatím zřejmé. Ministryně Anna Hubáčková (KDU-ČSL) se totiž chce nejprve sejít se zástupci České společnosti ornitologické a o obrysech celostátní kampaně se pobavit. "Mám svůj soukromý tip, ale kampaň by neměla být o favoritech politiků, kterými by svým způsobem dopředu ptačí volby ovlivňovali," říká ministryně.

Nicméně termín „odpálení“ ankety není podle odborníků v současné době prioritou. Tou je naopak její precizní příprava včetně informací, jak konkrétně bude nový český státní symbol používán. „Máme lípu jako národní strom, lipové listy jsou například na bankovkách, na standartě prezidenta. Když zvolíme národního ptáka, bude sem přidán? Nebo jak s tím budeme pracovat. Je to pro mne největší otázka, která s chystanou anketou vyvstává,“ upozorňuje na ředitel kanceláře České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek.

Právě Česká společnost ornitologická by měla s volbou českého národního ptáka státu pomáhat. Samotní ornitologové myšlenku považují za zajímavou a potvrzují, že Česko patří skutečně mezi menšinu zemí, které nemají ve svém národním státním symbolu ptáka. To by ale neměl být důvod, proč to bezmyšlenkovitě a narychlo napravovat.

Zdroj: Deník„Myšlenka je to určitě zajímavá. Ale nechtěli bychom, aby se z ankety stala pouze jednorázová záležitost v tom smyslu, že si zvolíme ptáka a poté 20 let po něm nikdo takzvaně ani neštěkne a nebudeme ani pořádně vědět co s tím. Je potřeba vše promyslet. I to, zda se má jednat o ptáka biologicky svázaného s naším územím, nebo o nějakého vzácného,“ vysvětluje Vermouzek s tím, že příprava všeho je teprve v samotném počátku. „Víme o tomto nápadu od chvíle, kdy byl připravován volební program. Od té doby s námi ale nikdo na toto téma nemluvil,“ dodává ředitel.

Sokol mezi favority

V rámci příprav ankety nejspíše zazní několik návrhů, který pták by mohl být potencionálně získat status národního státního symbolu. Zdeněk Vermouzek kvůli prozatimní nepřipravenosti nechtěl sdělit svůj tip, ovšem jedním z favoritů by zřejmě mohl být sokol. Stejně se totiž jmenuje i organizace, která vznikla v roce 1862 a funguje do dnešních dnů. Její členové chránili prvního prezidenta Československa, ve druhé světové válce pak tisíce členů nechali nacisté popravit.

Sokol přežil i útlaky komunistického režimu. Navíc Sokol je zakořeněn i v mysli obyvatel. Pokud se řekne sokol, mnohým se vybaví buď ptačí dravec, nebo právě tuzemská organizace. „Bylo by to pro nás obrovské potěšení. Navíc v letošním roce slavíme 160. výročí vzniku organizace. Ani nevíme, že se něco podobného chystá,“ říká mluvčí Sokola Jiří Reichl.

Ptáci nejsou v současné době zmiňováni nejen kvůli zamýšlenému zvolení národního státního symbolu, ale od 7. do 9. ledna probíhá v České republice sčítání ptactva v rámci takzvané „Ptačí hodinky“. Hodinka proto, že dobrovolníci po celé zemi zaznamenávají, kteří ptáci během 60 minut navštívili krmítko. Projekt odstartoval v roce 2019 a jen v loňském roce se do monitorování stavu ptačí populace zapojilo přes 27 tisíc pozorovatelů.