Blatný i Plaga na tiskové konferenci po jednání vlády uvedli, že o ničem takovém nemají informace. „Ani na radě pro zdravotní rizika, ani na přípravě na vládu, ani na vládě o tomto nebyla žádná řeč," řekl na tiskové konferenci Plaga. „O tomto jsme s panem premiérem nemluvili. On se nás na to neptal, ani nám to neoznamoval," přitakal Blatný.

Plaga dodal, že tyto informace stále bere jako spekulace. „Očekával bych, že pokud by tyto spekulace nebyly spekulacemi, že by nám pan premiér něco takového řekl, když se to začalo objevovat v médiích, jelikož jsme dnes měli hodně příležitostí, ale nic takového se nestalo, proto to beru stále jen jako spekulaci," řekl také Plaga.

Blatný dodal, že se na možné odvolání ani neptal. "Zopakuji, že se snažím dělat svou práci odborně, dokud jsem ve funkci. Může padnout politické rozhodnutí, na které má každý premiér a vláda právo, jiný důvod si nedovedu představit. Beru to jako odbornou misi, kterou plním, dokud ve vládě jsem," uvedl.

Blatný řekl, že chtěl do vlády přinést odborný přístup a mít čisté svědomí. "Může dojít k politickému rozhodnutí, to se může stát kdykoliv. Pro mě to není něco, co by mě odrazovalo od toho, abych každý den ráno vstal a šel do práce a dělal všechno nejlépe tak, jak umím," uvedl.

Novým ministrem zdravotnictví by se podle médií měl stát Petr Arengerber, který doposud vedl pražskou Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Ten již před několika dny pro CNN Prima NEWS uvedl, že by nabídku ministerského postu neodmítl.

Plagu by mohl podle zdroje serveru iDNES.cz v čele ministerstva školství nahradit poslanec za hnutí ANO a někdejší rektor Vysokého učení technického v Brně Karel Rais, nebo další poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher.

Vytýkací dopisy

O konci Jana Blatného v čele ministerstva zdravotnictví se spekuluje delší dobu. Důvodem je Babišova neskrývaná nespokojenost se šéfem zdravotnictví, kterému dokonce poslal čtyři vytýkací dopisy. Dlouhodobé problémy má premiér i s ministrem školství Plagou.

Deník již v březnu informoval o možné výměně Blatného za lékaře Jiřího Běhounka. Ten uvedl, že by post přijal. „Když budou chtít, jsem připravený pomoct. Podmínka je, že by mi do toho nikdo nemluvil a mělo by to hlavu a patu. Někdo to musí řídit a já bych to řídil,“ prohlásil tehdy pro Deník Běhounek.

Babiš po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem 22. března uvedl, že do konce měsíce neplánuje žádné personální výměny ve vládě. V dubnu je však nevyloučil.

"Jestli plánuji nějaké výměny v měsíci dubnu, to se uvidí, protože samozřejmě i sociální demokracie má svůj sjezd, kde bude zvolen předseda a jak to dopadne, to nevím, jestli sociální demokracie přijde s nějakým návrhem. Ale v této chvíli je situace taková, jak jsem řekl, že v březnu žádné výměny neplánuju," prohlásil Babiš.