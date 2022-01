Ministerstvo dopravy nově na internetu zveřejnilo „rodokmeny aut“, neboli databázi protokolů z technických prohlídek automobilů. Na webu kontrolatachometru.cz lze už nyní listovat záznamy z prohlídek STK, a to i více než deset let zpětně a dozvědět se o nalezených závadách. „Až doposud přitom byl zpřístupněn pouze stav ujetých kilometrů při prohlídce,“ vysvětluje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Stačí k tomu jediné: znát unikátní VIN kód vozidla.

Dostupnost záznamů z technické kontroly kvitují i odborníci. Podle nich totiž pouze zveřejňované informace o počtu najetých kilometrů nebyly úplně vypovídající. Zájemce si mohl „jen“ zjistit, zda oproti předchozí technické kontrole vozidlo neomládlo o nějaký kilometr. Pokud chtěl získat detailnější informace, musel znát nejen VIN prověřovaného vozidla, ale také číslo protokolu. „A jelikož na stanicích nebyly kvalitní tiskárny, bylo číslo nečitelné, a tudíž záznam nešel dohledat. Proto tuto změnu samozřejmě vítáme,“ říká předseda Asociace obchodu ojetými automobily (AOOA) Jiří Grund.

Novinka se zamlouvá také motoristům. Přínos bude mít nejen pro kupující, ale i prodávajícího. „Rozhodně tento krok vítáme. Buď může dokumenty přidat k inzerci kupující, nebo pouze poskytne VIN a zájemce si dohledá sám. Na západ od našich hranic je již běžné několik let dohledat informace z STK o vozech zdarma. Jsme rádi, že je to již také u nás,“ pochvaluje si novinku mluvčí ÚAMK Igor Sirota.

I když potencionální kupci najdou záznamy o historii vozu z STK na webu, neměli by spoléhat pouze na tyto informace. „Data z technické kontroly by měla být jen jeden ze zdrojů. Oproti placeným službám se jedná o záznamy pouze jednou za dva roky, u nového vozu pak první údaj je až po čtyřech letech,“ připomíná Grund s tím, že pokud již kupec hodlá investovat za ojeté auto částku v řádech statisíc korun, pak se rozhodně vyplatí „obětovat“ několik málo stovek pro získání dalších detailů o životě plechového mazlíčka.

Společnosti zabývající se prověrkami vozů totiž dokáží sesbírat průběžné informace od pojišťoven či z policejních záznamů a následně a za úplatu prodat zákazníkovi. „Ze záznamů se lze pak dozvědět, jaké pojistné události byly řešené, o jak vysokou pojistnou událost se jednalo a které části vozu se týkala,“ dodává Grund.

Do Česka je každoročně dovezeno podle AOOA zhruba 150 tisíc vozidel. A zhruba třetina vozidel již má za sebou škodní událost v podobě rozsáhlejších oprav například po havárii. Zákazník, pokud se nezajímá o historii vozu, se to nemusí vůbec dozvědět. Prodejci o této skutečnosti mnohdy s vidinou vyššího zisku mlčí. „Rozhodně nelze říci, že každé auto, které zažilo havárii či poškození, je na odpis a už by se jím nemělo jezdit. Je však třeba vědět, jak bylo havarované, jak bylo opravené a koupit ho za odpovídající cenu. Problémem je, že velká část aut po haváriích, a často i po totálních haváriích, se prodává jako nehavarovaná,“ upozorňuje ředitel společnosti Cebia Martin Pajer. Ta mimo jiné provozuje systém autotracer, jenž obsahuje data nejen od pojišťoven, ale rovněž od autorizovaných i neznačkových servisů. Prověřit v něm lze automobil jak s českým, tak i zahraničním původem.

Jak zjistit historii auta

Získání dat z databáze STK je snadné, stačí pár kliknutí. V redakci jsme se rozhodli novou službu otestovat. Posloužilo k tomu vozidlo se stářím 16 let od první registrace. Nejprve jsme zadali do webového prohlížeče adresu www.kontrolatachometru.cz a následně vepsali VIN kód vozidla. Poté je nutné ještě opsat správně kód z obrázku. Následně po kliknutí na tlačítko hledat se zobrazily veškeré záznamy. U našeho případu až do roku 2009, kdy vůz musel absolvovat první technickou kontrolu. Celý proces nezabral déle než dvě minuty.