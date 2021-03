Zeman ví, že vztah mnoha Čechů k Evropské unii není bůhvíjak vřelý. Fakt, že Evropská komise nedokázala zajistit a smluvně ošetřit dostatečný počet certifikovaných vakcín, mu hraje do noty. Žábou na prameni se tak jeví nejen Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), ale také čeští politici a odborníci, kteří odmítají tuto autoritu obejít.

Na prvním místě to je Jan Blatný a představitelé Pirátů, STAN, ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Všichni unisono tvrdí, že pokud Sputnik schválí evropská agentura, nic proti němu nemají. Zeman ale trvá na tom, že do věci se má vložit SÚKL a ministr zdravotnictví, který může schválit výjimku. To ale Storová i Blatný udělat nechtějí. Z principu, ale i proto, že do Česka v březnu dorazí více než milion vakcín, v dubnu přes dva.

Premiér Andrej Babiš balancuje na hraně. Nechce si znepřátelit Evropu ani Zemana. Proto hledá jiné důvody pro odvolání zmíněných resortních šéfů, k nimž chce přihodit ještě ministra školství Roberta Plagu (za ANO). Na Zemanovy návrhy včera reagoval slovy, že výměny ve vládě nejsou aktuálně na stole, byť prezidentův názor zná. Podle informací Deníku by přesto k rekonstrukci vlády mohlo dojít. Tlačí totiž na ni i KSČM, která vládu toleruje.

Klade podmínky

Zeman má ovšem Babiše v hrsti, protože po volbách může dvakrát jmenovat premiérem kohokoliv. Proto nastoluje podmínky. Teď jsou to dva ministři, v květnu to bude šéf BIS Michal Koudelka. A za vším je zřejmě dostavba jaderné elektrárny Dukovany, jak míní i šéfdiplomat Petříček. Ten je jak proti dovozu Sputniku V, tak proti účasti ruských a čínských firem při stavbě dalšího dukovanského bloku.

Za zmínku stojí fakt, že předseda ČSSD Jan Hamáček, který bude v dubnu s Petříčkem soupeřit o křeslo šéfa ČSSD, je daleko smířlivější. V rozhovoru pro Deník uvedl, že stát by měl dovézt Sputnik V pro lidi, kteří se jím očkovat chtějí. Bylo by to ale mimo státní registrační systém a na jejich vlastní riziko.

Stejně tak není proti zapojení Rosatomu do tendru na Dukovany. „Dokážu si představit účast firem z Ruska nebo Číny v případném konsorciu, kde by integrátorem byla firma ze státu, který všechny podmínky splňuje. Konsorcium by navíc ještě před připuštěním do tendru muselo projít samostatným bezpečnostním hodnocením,“ sdělil.

Dodávky vakcín do České republiky

Měsíc Pfizer Moderna AstraZeneca Celkem březen 707 850 147 600 305 244* 1 034 244 duben 1 145 430 139 200* 400 000* 1 983 397

* Čeká se na finální upřesnění počtu

Pozn.: Pokud bude schválena vakcína Johnson, v dubnu překočí dodávky 2 miliony dávek

Zdroj: MZČR