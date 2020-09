"Nemohu vyloučit, že nějaká protiepidemická opatření zavedena budou. Nemůžeme si myslet, že čísla se sníží sama od sebe. Pravděpodobně budeme muset udělat ještě nějaká další opatření," uvedl ministr. Měla by být podle něj být cílená, nikoliv plošná.

Důležité je podle Vojtěcha sledovat poměr pozitivních záchytů na počet testů. "Číslo osm nebo devět procent je poměrně vysoké. Uvidíme, jak se bude vyvíjet v následujících dnech a podle toho případně další opatření přijmeme," dodal. Zákaz vycházení dál než 500 metrů jako v Izraeli podle něj nyní namístě není.

Premiér Andrej Babiš (ANO) po zasedání Rady vlády pro zdravotní rizika zdůraznil, že Česko v současnosti masivně testuje. "V pátek jsme provedli 18 400 testů, včera byl víkend, takže jich bylo méně, ale když to porovnáme třeba se Slovenskem, tak ti provedou asi pět tisíc testů denně," uvedl.

Jak Babiš, tak ministr zdravotnictví označili za prioritu sledování kapacity lůžkové péče. "Denní nárůsty jsou mediálně vděčné téma, ale důležitá je kapacita. Systém má fungovat tak, že záchranka bude přesně vědět, kde je jaká kapacita lůžek," konstatoval Vojtěch s tím, že kapacity nemocnic mají v současnosti velkou rezervu a jsou připravené přijmout násobně větší počty.

Nová pravidla pro karanténu

Od zítřejšího dne začnou platit nová pravidla pro umísťování lidí do karantény. „Pokud dva lidé mají respirátor či roušku a jeden z nich je pozitivní na koronavirus, tak druhý z nich nemusí být umístěn do karantény, pokud nemá příznaky," upozornil Vojtěch. Karanténa nebude nutná ani pro lidi, kteří nemoc prodělali v posledních 90 dnech.

"Budou nové změny, které vychází z praxe. Asymptomatický kontakt bude nově testován čtvrtý až pátý den po kontaktu, protože se nemoc projevuje s určitým zpožděním," vysvětlil ministr zdravotnictví.

V týdnu od 21. září by pak měl být spuštěn projekt takzvaného sebetrasování, při němž pozitivně testovaný člověk vyplní webový formulář s kontakty. Pro lidi cestující do země z rizikových oblastí by pak mělo být povinné vyplnění formuláře. Z Evropské unie se to týká návratů ze Španělska, u kterých je, nově včetně Kanárských ostrovů, nutná karanténa či negativní test na onemocnění covid-19.

"Chtěli bychom to spustit v týdnu od 21. září s tím, že daný člověk, který je pozitivně otestován, dostane o tom informaci a obdrží webový formulář, kde bude moci vyplnit informace o svých kontaktech, že se setkal s rodinným příslušníkem, pracovním kontaktem. Vyplní telefonní číslo, popíše stav," sdělil ministr.

Vojtěch také uvedl, že na čtvrtek svolává Ústřední epidemiologickou komisi, kterou označil za klíčovou platformu sdružující odborníky včetně vedoucího české kanceláře WHO a zástupce ministerstev.

Na čtvrtek svolávám Ústřední epidemiologickou komisi. Je to klíčová platforma, na které se potkávají odborníci a zástupci ministerstev. Členem je také vedoucí české kanceláře WHO. Hlavním cílem je sdílení aktuálních informací týkající se řešení epidemie koronaviru. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) September 14, 2020

Ústřední epidemiologická komise, se naposledy sešla v roce 2014 kvůli ebole. Zasedala také kvůli prasečí a ptačí chřipce. Jejím úkolem jako stálého pracovního orgánů vlády je předkládat vládě zprávy o vývoji epidemie a doporučovat opatření.

Regionální opatření

Další regionální opatření proti šíření nového typu koronaviru začala v ČR platit ode dneška. V celém Středočeském kraji a v okrese Uherské Hradiště začalo podobně jako už dříve v Praze platit omezení otevírací doby restaurací a barů, které musejí mít zavřeno mezi půlnocí a šestou hodinou ranní.

V hlavním městě si mají lidé dezinfikovat ruce před vstupem do všech veřejně přístupných budov, restaurací, obchodů, hotelů a dalších provozoven.

Pošta má ode dneška začít zasílat lidem nad 60 let roušky a respirátor. O jejich zasílání také například chronicky nemocným, například s rakovinou, se podle Vojtěcha neuvažuje. Neumožňuje to podle něj ani lékařské tajemství, aby stát získal přímo adresy pacientů.

Podle něj je ale velká část takto nemocných ve věkové skupině nad 60 let, která roušky a respirátor prostřednictvím České pošty dostane. Diskutuje se ale o jejich distribuci učitelům. "Myslím, že tam to dává velký smysl, protože chceme školy udržet v provozu," dodal.