Bude Čína špehovat sportovce? Západ fasuje telefony, česká výprava je v klidu

Jedním z poněkud zvláštních specifik zimní olympiády v Pekingu bude i problém ochrany soukromí a svobodný přístup na internet. To jsou věci, které čínský režim příliš neuznává, účastníci her však prý nemusejí mít důvod k obavám. Řada západních zemí tomu příliš nevěří a chystá se na bezpečnostní riziko. Co na to Češi?

Zimní olympiáda v Pekingu se blíží. | Foto: ČTK/AP/David J. Phillip