Olympijský vítěz z Nagana Jágr žádnou oslavu svých padesátin neplánuje. Sám minulý týden Ledecké gratuloval k obhajobě zlata v paralelním slalomu na snowboardu a její dominanci přirovnal k dřívější síle sborné v hokeji.

Ledecká se připravila o možnost útočit ve sjezdu na medaili vlastní chybou. Po polovině trati se přetočila a jen taktak se vyhnula pádu. Další šanci může mít za čtyři roky na oblíbených svazích v italské Cortině d'Ampezzo, kde vládne na snowboardu a zlepšuje se na lyžích.

Na sjezdovce Rock v Jen-čchingu zvládla Ledecká první část trati dobře a s číslem 5 měla rychlejší mezičasy než soupeřky před ní. V levotočivé zatáčce ale neudržela postoj a klouzala bokem, situaci však ustála. "Jsem ráda, že jsem se nerozsekala, to je určitě pozitivní. Takové chyby se můžou stát, ale musím si pohlídat, aby se to příště už nestalo," řekla Ledecká novinářům.

Hopslo to do komprese

Před třetím mezičasem měla rychlost 129,1 km/h. V pravotočivé zatáčce, v které o den dříve v tréninku ošklivě upadla Švýcarka Jasmine Fluryová, ji rozhodil jeden z hrbolů. "Trochu mi to tam hopslo do komprese. Bohužel potom jsem nebyla v tak dobré pozici, v jaké bych měla být. Trochu mě to tam zmáčklo, nezvládla jsem to korigovat. Tu chybu bych viděla spíš na mé straně než na straně sjezdu, ten je fajn."

Podobná chyba je ve sjezdovém lyžování k vidění často. "Je to sport, s tím se musí počítat. Někdy se vyhraje, někdy prohraje. Dělala jsem, co jsem mohla. Spíš mě to mrzí za lidi, kteří kvůli mně vstávali ve čtyři ráno. To mě mrzí, že jsem jim nemohla předvést něco hezčího po ránu," připomněla, že závod se jel nad ránem českého času. "Snažila jsem se i na lyžích něco předvést. V super-G jsme zajela výbornou jízdu, ale dneska se to prostě nepovedlo. Je mi to líto," uvedla Ledecká.

S jízdou před chybou mohla být spokojená. "Dobře mi jely lyže, povedla se mi zatáčka, kterou jsem na tréninku minula. To pro mě bylo zásadní, protože jsem přesně nevěděla, jak v té rychlosti, kterou jsme na tréninku měly, se zkorigovat. Jsem ráda, že jsem to tam zvládla."

Po zbrzdění se stihla vrátit do branek a snažila se do cíle dojet naplno. Nemá ve zvyku jízdy vypustit. "Samozřejmě mi bylo jasné, že nebudu bojovat o největší příčky, ale chtěla jsem bojovat a dojet do cíle, tak nějak to mám v sobě nastavené. Ať se stane cokoliv, tak pokud to jde, zvednout se a dojet do cíle. Dřepnu a snažím se jet pořád tu stopu, kterou jsem měla vymyšlenou. Nechci to vzdát, bojuju až do cíle, i kdybych měla dojet poslední," pronesla Ledecká.

Oslava zlata až po sezoně

Na startu foukal nepříjemný vítr, kvůli kterému byl start o půl hodiny opožděn. "Dobře to tím načasovali. Trochu foukalo i při té mé jízdě, ale určitě to bylo lepší než na prohlídce," řekl Ledecká. Dvacetistupňový mráz díky možnosti schovat se ve vyhřátém stanu před jízdou problémem nebyl. "Byla tam zima, dneska je všude, ale byly jsme v teplíčku a nebyly zmrzlé."

Na hrách v Pekingu už Ledecká získala stejně jako před čtyřmi lety v Pchjongčchangu zlato na snowboardu v paralelním obřím slalomu. Jelikož se pak hned přeorientovala na lyže, neměla čas si úspěch vychutnat. "Asi jsem to úplně neprožívala. Teď je pro mě důležité se koukat dopředu. Po sezoně to můžu zhodnotit a nějak se poveselit, ale teď se koukám na to, co mě čeká," řekla šestadvacetiletá závodnice, která pojede ještě za dva dny kombinaci.

Hlavní sjezdařské rychlostní disciplíny má ale senzační olympijská vítězka v super-G z roku 2018 za sebou. Teoreticky už tak může upřít pozornost i k olympiádě v Itálii v roce 2026. Alpské disciplíny a snowboarding se pojedou v Cortině. "Mám tam zatím docela dobrou bilanci na snowboardu, na lyžích už to taky vylepšuju," poukázala, že na prkně v italském středisku vyhrála pět závodů Světového poháru a na lyžích byla v lednu třetí ve sjezdu.

"Mám čtyři roky na to, abych si to tam ozkoušela a snad se postupně zlepšovala. Já se na to hrozně těším. Samozřejmě, je to strašně daleko. Zatím si to nedovedu představit, jak je to daleko," řekla Ledecká.