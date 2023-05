Kauzou se brněnský soud zabýval ve čtvrtek osmnáctého května. „Napadený rozsudek soudu prvního stupně zrušil ve výroku o trestu, a nově rozhodl tak, že obžalovaného poslal na tři roky do věznice s ostrahou. Rozhodnutí je pravomocné,“ informovala zástupkyně tiskové mluvčí krajského soudu Martina Vavříková. Soud považoval podmíněný trest za nepřiměřeně mírný.

Opilý upadl na půlroční dceru a zabil ji. Muž z Jihlavy dostal podmínku

Nešťastná událost se stala v listopadu 2021 v jednom z jihlavských bytů. „Je mi to strašně líto. Jsem kretén. Měl jsem na sobě úzké kalhoty. Nemohl jsem se z nich dostat, ztratil jsem rovnováhu a spadl. Kdybych měl širší nohavice, tak by se to nestalo,“ řekl v březnu u jihlavského soudu Michal K.

Jenže problém byl v tom, že muž byl v té době těžce opilý. Michal K., který patnáct let pracoval jako IT specialista, byl na alkoholu navíc závislý. Snažil se několikrát léčit, ale neúspěšně. Nyní je bez práce a manželka se s ním rozešla. Podle posudku mu v době činu v krvi kolovalo kolem tří promile alkoholu. Vlivem toho si ani v té době neuvědomoval, co se stalo.

Chtěl řezat prsty: pro lupiče z herny na Vysočině žádá žalobce osm let vězení

Zatímco se jeho zděšená žena snažila dceři přes záchrannou službu zachránit život, on usnul. Následně skončil na záchytce a na policejní stanici.

Brněnský soud vyslyšel i námitky zmocněnce poškozené manželky Michala K., jenž ve své závěrečné řeči u jihlavského soudu uvedl, že z hlediska morálního a psychického vyrovnání se s touto tragédií by bylo vhodnější, kdyby Michal K. skončil ve vězení. Rodině pomohlo i Ministerstvo spravedlnosti, které jí vyplatilo sumu z fondu na odškodnění obětí trestných činů.