Muže kriminalisté zadrželi tento týden v Třebíči. „Dvaatřicetiletý muž byl obviněn ze spáchání přečinu porušování domovní svobody a přečinu krádeže, přičemž byla činem způsobena větší škoda,“ řekl vedoucí třebíčských kriminalistů Milan Špaček.

Obviněný má na svědomí sérii krádeží. „V prvních třech případech muž kola odcizil na různých místech Třebíče, a to na zahradě rodinného domu, z uzamčené sklepní koje a z garáže bytového domu. Ke zbývajícím dvěma případům došlo na konci minulého týdne,“ sdělila policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Muž využil inzerátů zveřejněných na sociální síti. S prodávajícím se dohodl na koupi a poté se sešli na parkovišti nebo na ulici. „Prodávající na místo kolo přivezli, obviněný muž se zdůvodněním, že před zaplacením provede testovací jízdu s jízdním kolem odjel a už se nevrátil. Majitelé tak o svá kola přišli,“ popsala mluvčí. Škoda, která majitelům vznikla, přesáhla částku padesát tisíc korun.

Stejnou fintou muž ukradl i mobilní telefon. „Obviněný muž si telefon vzal, prodávajícímu řekl, že mu peníze donese, dal mu drobnou zástavu a odešel. Mobilní telefon ani peníze už jeho majitel poté neviděl,“ zmínila Kroutilová.

Obviněný muž byl v minulosti již opakovaně soudně trestán. Trest si naposledy odpykal na začátku loňského roku, kdy byl propuštěn z věznice za krádeže. Obviněný je stíhán na svobodě.„Za spáchanou trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na pět let,“ dodal vedoucí třebíčských kriminalistů.

Buďte obezřetní, nabádá policie

V souvislosti s tímto případem policisté opět apelují na občany, aby byli obezřetní a dbali na ochranu svého majetku. Při prodeji věcí je nutné trvat na zaplacení smluvené částky již při předání.

Je důležité si uvědomit, že totožnost kupujícího nezaručí jeho profil na sociální síti, pod kterým zde vystupuje, a osobní setkání s kupujícím či předání zástavy nemusí být záruka, že se jedná o seriózního člověka a prodávající se nestane obětí podvodníka.

Dále je u bytových domů nutné důsledně zavírat všechny vstupní dveře do objektu, včetně přístupu do garáží a sklepních prostor. U uložení cenných věcí na zahradách rodinných domů je vždy lepší volit místo v uzamykatelných objektech a opět pokud je to možné zamykat přístupové cesty na pozemek.