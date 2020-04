Žena sedla za volant i přes zákaz. Navíc byla pod vlivem drog

Setkání s policejní kontrolou u Budišova na Třebíčsku se stalo osudným řidičce auta Fiat. Policisté při kontrole zjistili, že za volantem nemá co dělat. Na tři roky má soudem zákázáno řízení všech motorových vozidel, a to až do jara příštího roku.