„Zadržená žena byla obviněna ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy,“ řekl Milan Špaček, vedoucí oddělení obecné kriminality.

Případ drogového doupěte v Meziříčí: rozsudek padne za týden

Žena se nedostala do křížku se zákonem poprvé. „Naposledy byla potrestána podmíněným trestem odnětí svobody se zkušební dobou až do druhé poloviny roku 2024. Přesto to pro ni nebylo dostatečným ponaučením a v drogové trestné činnosti pokračovala,“ řekla Kroutilová. Žena je také sama uživatelkou drog.

Je obviněna z toho, že přibližně od začátku roku distribuovala dalším lidem pervitin. „Drogy jim předávala na různých místech v Třebíči a dále obcích v okolí. Pervitin si od ní zájemci koupili v několika desítkách případů,“ dodala Kroutilová.

Ženě hrozí trest odnětí svobody od dvou až do deseti let.