Police ve Žďáru nad Sázavou obvinila tři lidi z několika trestných činů kvůli incidentu v bance na náměstí ve Velkém Meziříčí z letošního 3. února. Příčinou sporu byla snaha klientky domoci se zpátky poškozené bankovky, kterou si přišla vyměnit. Banální spor nakonec vyústil v policejní zásah.

„Kriminalisté z oddělení obecné kriminality územního odboru Žďár nad Sázavou zahájili trestní stíhání dvou mužů a jedné ženy. Jedna osoba byla obviněna z trestného činu výtržnictví a dvě osoby byly obviněny z trestných činů výtržnictví a násilí proti úřední osobě,“ konstatovala policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková.

Čeho konkrétně se měly dotyčné soby dopustit, nechtěla mluvčí s ohledem na probíhající vyšetřování komentovat.

„Nic dalšího nebudeme k celému případu zveřejňovat. Nechceme mařit účel probíhajícího trestního řízení,“ dodala Čírtková.

Obviněné osoby s obviněním nesouhlasí a podali proti němu stížnost. Tou se zabývá Okresní státní zastupitelství ve Žďáru nad Sázavou. Pokud bude stížnost zamítnuta a stíhání bude pokračovat, hrozí obviněným za násilí proti úřední osobně až čtyři roky vězení.

Podle šestapadesátileté Šárky Gajdziokové z Křižanova na Žďársku šlo o nepřiměřený policejní zásah, při němž utrpěl zranění její přítel Karel H.

„Policista mu při nasazování pout kleknul na břicho, přitom se mu zaryla do kůže kovová spona od pásku,“ popsala Gajdzioková.

Dva dny po policejním zásahu musel Karel H. kvůli zhoršení zdravotního stavu vyhledat lékařskou pomoc. I lékařům řekl, že se mu to stalo při policejním zákroku. Kromě oděrky na hlavě mu lékaři zjistili rozšiřující se zánět břišní stěny. Poranění břicha měl v místě spony opasku. Podle lékařské zprávy, kterou má Deník Vysočina k dispozici šlo o masivní hnisající otok velikosti lidské dlaně, zhruba deset krát sedm centimetrů.

Podle dřívějšího vyjádření Čírtkové, ale během incidentu nebyl nikdo zraněn.

Kromě Šárky Gajdziokové byli obviněni i její šestašedesátiletý přítel Karel H, a dvaatřicetiletý syn Jaroslav. Podle nich se vše odehrálo tak, že po příchodu Gajdziokové a jejího přítele Karla došlo mezi nimi a bankovními úřednicemi k hádce. Gajdzioková se domáhala vrácení bankovky, kterou si přišla vyměnit. Úřednice jí řekla, že musí poškozenou bankovku odeslat do České národní banky k posouzení. Klientka ale chtěla bankovku zpět, což úřednice odmítla. Spor nakonec musela řešit přivolaná policejní hlídka. Čírtková už dříve řekla, že policisté museli použít donucovací prostředky, protože byli napadeni. Gajdzioková i její přítel to odmítají.

„Není pravda, že bychom někoho napadli. Já měla ruku v sádře, která mi navíc vinou policisty praskla a přítel toho není schopen. Bezdůvodně ho povalili na zem. Bránil se, až když ležel na břiše a dávali mu pouta,“ uvedla Gajdzioková. Její syn pak měl policistům nadávat, když odváděli jeho matku s přítelem z banky.

Jak se vše seběhlo a kdo má pravdu, by měl osvětlit videozáznam z banky. Banka ho zveřejnit odmítá s odvolání na policejní vyšetřování. Podle Gajdziokové je nepřípustné, aby člověk, který si jde do banky vyměnit do banky peníze, byl odveden jako kdyby ji přepadl.

„Rozhodně to tak nenecháme a obrátíme se na GIBS s podnětem, aby chování policistů prověřila,“ uvedla Gajdzioková.