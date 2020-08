Podle informací Deníku Vysočina ale od začátku hasiči i policie věděli, že detonace kotle souvisela s nelegální palírnou. Na místo byli povoláni i celníci.

„Příčinou výbuchu byla nevhodná manipulace s destilačním zařízením. Jeho součástí je i kotel, který vybuchl,“ uvedla mluvčí hasičů na Vysočině Petra Musilová. Ta to zjistila až po opakovaném dotazu Deníku a konzultaci s vyšetřovatelem požáru. Proč od začátku nikdo neinformoval o výbuchu destilační jednotky, což je na Vysočině ojedinělý případ, není úplně jasné.

„S největší pravděpodobností se jednalo o komunikační šum. Od začátku jsme měli nahlášen výbuch kotle a už to tak zřejmě zůstalo,“ míní Musilová.

Neobvyklý incident kromě hasičů řešila i policie.

„V souvislosti s tímto případem jsme prováděli šetření ve věci podezření ze spáchání přestupku, který byl vyřešen uložením blokové pokuty v příkazním řízení. Věc si převzal vyšetřovatel HZS, proto nejsme kompetentní k tomu poskytovat další informace,“ uvedla policejní mluvčí Stanislava Rázlová.

Majitel domu i nelegální palírny dostal pokutu také od hasičů za porušení zákona o požární ochraně. Kolik to bylo, není známo. Policie ani hasiči konkrétní výši pokut neupřesnili.

Celníci pokutu dávat nemuseli

Majitel domu se nechtěl k okolnostem výbuchu a následného vyšetřování pro Deník Vysočina vyjadřovat.

Pracovníci z Celního úřadu pro Kraj Vysočina byli podle jeho mluvčího Richarda Zemana rychle hotovi.

„K žádné sankci jsme sáhnout nemuseli, protože se nám nepodařilo zjistit, že by dotyčný vůbec nějaký nelegální alkohol vyrobil. Podle jeho tvrzení to bylo poprvé, kdy se o něco takového snažil. Přes noc měl naložit kvas do kotle, ten mu ale ráno vybuchl,“ vysvětlil Zeman.

Výbuchy destilačního zařízení by se na Vysočině za posledních třicet let daly spočítat na prstech jedné ruky. Jako o explozi nelegální palírny hasiči i policie od začátku informovali v srpnu před dvěma lety, kdy ve Vržanově na Jihlavsku došlo k podobnému případu jako v Křižanově. Tři jednotky hasičů, policie i vrtulník rychlé záchranné služby tehdy zasahovali po explozi kvasné nádoby. Následky byly o něco vážnější. Muž, který se snažil o nelegální výrobu alkoholu skončil s popáleninami v nemocnici. Kromě těchto dvou událostí hasiči na Vysočině další podobné případy neevidují.