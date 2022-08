Libor Hladký byl v minulosti již třináctkrát soudně trestán. Převážně za násilnou trestnou činnost včetně té nejzávažnější – skutečné vraždy. V roce 1998 byl odsouzen k šestnácti rokům za vraždu svého komplice. Poté, co ho střelil do hlavy, zbavil se jeho těla tak, že jej rozřezal a zapálil. Oddělené části pak hodil na zamrzlou hladinu vodní nádrže Želivka.

Společně s lichvářem Zdeňkem Mackem z Jihlavy byl odsouzen za vydírání účetní. Další vysoký trest by mu měl hrozit i nyní. Jenže podle Žďárské by to tak nemuselo být. „Jde o spolupracujícího obviněného,“ objasnila.

Dělník v jihlavském Kronospanu málem uhořel, jeho kolega skončil před soudem

Současná kauza, jejíž okolnosti nemají daleko k případům v divokých devadesátých letech, a na níž pracují detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu, spočívala ve vydírání několika podnikatelů a bohatých lidí. Součástí mafiánských praktik mělo být i fingování několika vražd, jejichž účastníky byly i vydírané osoby. Jediným cílem těchto krvavých „divadelních představení“ měla být snaha obviněných vtáhnout poškozené do něčeho nezákonného a pak po nich požadovat peníze na údajné úplatky pro policisty. Ti měli vše takzvaně zamést pod koberec. Poškození tím přišli o desítky milionů korun.

Libor Hladký:



- V roce 1998 odsouzen na 16 let za vraždu, vydírání a nedovolené ozbrojování.



- Z vězení vyšel 26. února 2012.



- V roce 2016 dostal tři roky s podmínkou na pět let za vydírání účetní.



- V roce 2020 ho OS v Jihlavě potrestal obecně prospěšnými pracemi za křivé svědectví v kauze vydírání soudců. KS v Brně rozsudek zrušil.



- V roce 2022 jej společně s dalšími pěti lidmi obvinili z vydírání movitých lidí. Za to mu hrozí trest od pěti do dvanácti let. Soud na něj uvalil vazbu.



- V červenci 2022 byl z rozhodnutí státního zástupce propuštěn z vazby na svobodu.

Součástí gangu byl i bývalý člen nechvalně proslulého Kolínského gangu Milan Chládek. Ten ale v mezidobí zemřel přirozenou smrtí.

Hladký hrál v současném jihlavském gangu důležitou roli prostředníka, organizátora a především člověka, kterého se všichni báli. „Pan Hladký využíval své pověsti z minulosti k zastrašování lidí. Podle mého názoru to ale byla jen jakási póza, která měla udělat dojem. Je pravda, že to fungovalo. Od té doby, co byl propuštěn z vězení, nebyl souzen za to, že by někomu přímo fyzicky ublížil,“ řekl Deníku zdroj obeznámený s minulostí Hladkého, který si ale nepřál zveřejnit své jméno vzhledem k rozsáhlosti a citlivosti aktuálního případu.

Libor Hladký je tedy v současné době stíhán na svobodě. Ve vazbě tedy z celkem šestičlenného gangu zůstávají dva lidé. Jedním z nich je i jihlavský advokát Jan H. Ten měl být podle obvinění hlavou celé organizace. Dosvědčovat to má právě Libor Hladký. „Pokud se už podařilo dostat do vazby takovou personu, jako je advokát, pak jeho (Hladkého) svědectví musí mít nějakou váhu,“ řekl Deníku zdroj, který chtěl zůstat v anonymitě.

Hladký si svou roli spolupracujícího obviněného vyzkoušel už i v případu vydírané účetní z Jihlavska. Zatímco Macka poslal soud do vězení, Hladký vyvázl s podmínkou.

To, že Hladký s policií spolupracuje rád, dokládá i případ, kdy jej v únoru 2020 u Okresního soudu v Jihlavě odsoudili za křivé svědectví v kauze vydírání soudců a státního zástupce na Vysočině. Odvolací soud ale nakonec odsuzující rozsudek zrušil a Hladký vyvázl bez trestu.

Libor Hladký vlastní v Jihlavě automyčku v Mostecké ulici. Reklamu na ni mu dělal jiný odsouzený vrah Jiří Kajínek.

Kauza jihlavského gangu:

- Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili šest lidí. Dva jsou ve vazbě, včetně jihlavského advokáta Jana H.

- Podstatou trestné činnosti mělo být vydírání movitých lidí pod různými záminkami. Jednou z metod byly fingované vraždy a následné vymáhání peněz po poškozených na úplatky pro policisty.

- Nejméně šest poškozených mělo přijít zhruba o devětadvacet milionů korun.

- Obviněným hrozí tresty od pěti do dvanácti let.

- Obžaloba by k soudu měla být podána do konce letošního roku.