Na třináct let do vězení poslal ve čtvrtek Krajský soud v Brně pětapadesátiletého Slováka Tibora Suranovského za vraždu své známé v Mastníku na Třebíčsku. Čin se stal 9. prosince 2021 v budově bývalého vepřína, kam Suranovský za svou obětí a její sestrou docházel.

Podle soudu vrazil Suranovský ženě nůž do zad po předchozí rozepři. Žena sice útok přežila, ale zranění v oblasti krku a míchy bylo natolik komplikované, že po více než čtyřech měsících zemřela. „Obžalovaný u soudu jakoukoli vinu odmítal. Přišel s několika verzemi, které ale byly vždy vyvráceny,“ poznamenal žalobce Jan Adam.

Syn chyboval v počtech, násilnický otec z Jemnice ho škrtil. Vyvázl s podmínkou

Suranovský byl podle soudu v době činu opilý. Jeho problémy s alkoholem byly obrovské. Podle znalců šlo o muže, který se nacházel v nejtěžší fázi závislosti na alkoholu. Ten také ovlivnil jeho chování v době činu. Blízko násilníkova útoku byla i sestra oběti. Přesněji řečeno nebyla přímo u toho, když Suranovský ženu bodl, ale byla ve vedlejší místnosti. „Obžalovaný v prvních chvílích po činu nevyloučil, že to udělal, ale byl natolik opilý, že si to nepamatuje. Pokud to udělal, tak ho musela oběť vyprovokovat. Při dalších výsleších už ale vše popíral a přišel s několika verzemi, jak se to mohlo stát,“ uvedl obhájce obžalovaného Rostislav Kovář z Třebíče.

Suranovský například tvrdil, že si žena vrazila nůž do zad sama. Pak vše svedl na sestru oběti, která ji podle něj měla bodnout. „Obhajovat takové, poněkud bizarní verze, není pro obhájce vůbec jednoduché,“ podotkl Kovář.

Řezné rány na ruce

Další verzí Suranovského bylo to, že si oběť nechala nůž do zad vrazit úmyslně, aby získala invalidní důchod. „V jejich komunitě někdo přišel s myšlenkou, že už se to někomu takto povedlo udělat,“ doplnil Kovář.

Jenže sestra oběti u soudu vše popřela. Další důkazy pak jasně směřovaly k Suranovskému. „Byl pořezaný na ruce. Zřejmě od toho, jak mu sjela ruka po noži, když oběť bodl,“ naznačil žalobce Adam.

Soud s dozorci z Vysočiny: ředitelka upozornila na vyšší agresivitu vězeňkyň

Případ byl neobvyklý i tím, že lékaři záchranné služby museli ženu i s nožem v zádech odvézt až do nemocnice v Brně. Teprve tam jí lékaři nůž z těla odborně vytáhli. Žena nakonec zemřela v Nemocnici Mostiště ve Velkém Meziříčí, kde během hospitalizace několikrát zkolabovala.

Suranovský, který podle obhájce mohl trpět duševní poruchou, byl nakonec uznán příčetným. Za vraždu mu hrozilo až osmnáct let. Třináctiletý trest je tedy podle obhájce přiměřený. Jenže Suranovský vinu zcela odmítá. Proto je pravděpodobné, že se odvolá k Vrchnímu soudu v Olomouci. Další postup zváží i státní zástupce Adam, který pro Suranovského navrhoval minimálně o tři roky přísnější trest. Kromě třináctiletého vězení musí obžalovaný zaplatit v řádu milionů korun odškodné zdravotní pojišťovně a příbuzným oběti.