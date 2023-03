Vrchní soud v Olomouci potvrdil ve čtvrtek trest uložený brněnským krajským soudem Slováku Tiboru Suranovskému, který je tak pravomocně odsouzen ke třinácti rokům vězení za vraždu své známé, uvedl server Idnes.cz.

Muž ženu v Mastníku na Třebíčsku bodl nožem do zad, ta bohužel následkům zranění v nemocnici podlehla. Soud zamítl odvolání obžalovaného i žalobce, který žádal vyšší trest. Muž vinu popíral a stále měnil verze.

Úplně na začátku se Suranovský k činu přiznal, pak si ovšem vše rozmyslel a následně to popřel. Sváděl také vinu na to, že si na nic nepamatuje. Tvrdil, že se žena do zad bodla sama.

Vražda v Mastníku: bodl ženu do zad, alkoholik ze Slovenska dostal třináct let

S touto svojí poslední verzí seznámil ve čtvrtek i soud. Žena se podle něj měla na činu domluvit se sestrou kvůli pojistnému podvodu.

Soud mu však neuvěřil. „Z provedených důkazů je zřejmé, že to byl on, kdo útočil nožem. Ať už z výpovědi svědkyně, sestry poškozené, nebo ze znaleckého posudku, který vyloučil, že by si zranění způsobila poškozená sama,“ řekl e čtvrtek mluvčí soudu Stanislav Cik.

Soud také zároveň uvedl, že trest není nepřiměřeně mírný. „Obžalovanému přitěžovalo, že útok provedl zákeřným způsobem, na ženu, zezadu, bez možnosti se bránit,“ doplnil Cik.

Žena pobodaná v Mastníku bojovala měsíce o život, nakonec zemřela

Vražda se stala v prosinci 2021 v bývalém objektu vepřína. Podle rozsudku před činem obžalovaný poškozenou napadl, vulgárně jí nadával a vyhazoval ji z objektu, nakonec ji bodl nožem do zad.

Útoku byla ve vedlejší místnosti přítomna také sestra poškozené. Podle soudu má žena částečně omezenou svéprávnost, nicméně útok i to, co mu předcházelo, poměrně detailně popsala. Soud výpověď svědkyně, která napadení také oznámila na tísňovou linku, označil za věrohodnou.