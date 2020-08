Podle obžaloby má čin na svědomí sedmačtyřicetiletý dělník Roman Fousek. O jedenáct let starší Danu B. měl zavraždit kvůli penězům v noci z 12. na 13. prosince po zavírací době v hospodě Na Mlýnku v ulici Na Kasárnách.

„Obžalovaný nejprve oběť škrtil páskem a poté ji nožem, který našel na místě činu, zasadil na devadesát bodnořezných ran po celém těle. Některé zasáhly životně důležité orgány. Poškozená na místě zemřela. Poté z peněženky obsluhy ukradl sedm tisíc korun a z místa činu odešel,“ četla z obžaloby státní zástupkyně Libuše Pospíšilová. Ta zmínila, že rány byly hluboké i několik centimetrů a zasáhly i ženské orgány. Fousek si podle obžaloby počínal tak brutálně, že oběti nožem téměř uřízl obě prsa.

Za zvlášť závažný zločin vraždy spáchaný pro poškozenou surovým a trýznivým způsobem, při němž musela oběť pociťovat psychické i fyzické útrapy, hrozí Fouskovi patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest včetně doživotí. Fousek byl navíc už jednou za pokus o vraždu v roce 2009 odsouzen. Za to si odseděl deset let.

Silně opilý

Fousek se u soudu v Táboře k vraždě nepřiznal. Potvrdil pouze to, že byl ten večer v hospodě.

„Vypil jsem asi třináct, nebo čtrnáct piv a nějaké panáky zelené, ale že bych vraždil, to si nepamatuju. Pokud jsem to udělal, pak si zasloužím nejvyšší trest,“ uvedl pouze Fousek a dodal, že dál vypovídat nebude, ani odpovídat na případné dotazy.

Soudce Ondřej Kubů proto přečetl jeho výpovědi z policejních protokolů. Ani v nich se ale k činu nikdy nevyjadřoval. Potvrdil pouze, že oběť znal, protože do hospody často chodil. Dokonce tam byl jeden čas ubytovaný, ale pak se musel přestěhovat do hotelu Orlík v Humpolci.

Ten večer se v hospodě konal country večer s živou hudbou. Fousek se bavil s ostatními asi do jedné do rána. Několik štamgastů si z večera pořídilo fotografie a videa, na nichž je Fousek zachycen. Dana B. byla mezi hosty oblíbenou servírkou a kamarádský vztah musela mít i s Fouskem, protože během večera byl spatřen, jak kouří v kuchyňce, což byla výsada štamgastů.

Daně B. se zřejmě stala osudnou její vstřícnost a ochota. Fousek byl nakonec poslední host, který v hospodě zůstal. Pravděpodobně pomáhal Daně B. i s úklidem. Když si pak žena dávala poslední cigaretu a kávu, měl Fousek podle obžaloby vytáhnout z kalhot opasek a začít Danu B. škrtit a poté i šíleným způsobem bodat. Fousek na policii vypověděl, že z hospody odešel na hotel Orlík, kde se převlékl a zakrvácené šaty hodil do popelnice. Poté se znovu vrátil do hospody, kde vzal peníze a nože.

Dopaden byl druhý den odpoledne ve chvíli, kdy si v lékárně v Humpolci kupoval obvaz, aby si obvázal poraněnou ruku. O zavázání rány dokonce požádal lékárníka. „Do lékárny vstoupili policisté, kteří obžalovaného obstoupili a zeptali se ho na jméno. Pak ho odvedli pryč,“ řekl v pondělí před soudem lékárník.

Kromě něj vypovídali i další svědci, kteří oběť popsali jako velmi oblíbenou, milou a fantastickou ženu, za níž se hosté vraceli. Svědectví podal i muž, který oběť v tratolišti krve našel. Nejprve si myslel, že je to nějaký žert, ale pak si uvědomil, že je to Dana B. Ležela na zemi v kuchyňce celá od krve a napůl obnažená. Přestože se Fousek k činu nepřiznal, obžaloba soudu předložila nespočet důkazů z místa činu včetně genetických, daktiloskopických i trasologických stop, které mají Fouska jednoznačně usvědčovat.

Pondělní hlavní líčení bylo přerušeno do úterý, kdy budou slyšeni znalci. Ti by se mimo jiné měli vyjádřit k povaze a duševnímu stavu obžalovaného. Rozsudek s největší pravděpodobností nepadne. Proces by měl pokračovat ještě v říjnu.