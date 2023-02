Lidé už o události píší na sociálních sítích. Kromě jiného si všímají, že se na místě pohybují policisté se služebními psy. „Ano, jsou tam i psovodi a kriminalisté, ale nevíme, co se stalo. To už je opravdu strach někam tady v Chotěboři chodit. Nejdříve našeho švagříčka zavraždili, a teď toto. Na malé městečko zajímavé,“ objevil se na sociální síti v pátek ráno tento komentář. Pisatel zřejmě naráží na nedávný případ vraždy mezi Romy. Mladík obviněný z vraždy svého kamaráda je ve vazbě. Na svědomí má mít i pokus o vraždu taxikáře z Havlíčkova Brodu. Podle mluvčí Lébrové je standardní, že se u podobných událostí nasazují do akce policejní psovodi.

Na sociálních sítích lidé také diskutovali o tom, že žena byla nahá, což policejní mluvčí Dana Čírtková vyvrátila. "Žena nahá nebyla," řekla Čírtková.

Více informací neměl k aktuální události zatím ani starosta města Ondřej Kozub. Toho nepříjemná zpráva zastihla mimo město. „Byl jsem na konferenci, takže toho moc nevím. Smetanovu ulici ale mohu potvrdit. Během dopoledne jedu na policii do Havlíčkova Brodu kvůli jiným záležitostem, ale zřejmě dojde řeč i na aktuální událost,“ řekl Deníku v pátek ráno Kozub.

Mluvčí Lébrová uvedla, že v tuto chvíli je brzy na nějaké závěry a je nutné vyčkat na výsledky dalšího šetření na místě události.