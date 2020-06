„Dejte mi děti, jsou moje,“ měla křičet na několik rodičů v Ledči nad Sázavou na Havlíčkobrodsku dvaadvacetiletá žena z téhož města. Někomu by se mohlo zdát, že jde o nemístný žert, nad nímž stačí mávnout rukou, jenže rodiče, kterým byla tato výzva adresována, to úplně na lehkou váhu neberou. Žena, která slova o dětech vyřkla je totiž obviněna z toho, že se v prosinci loňského roku před mateřskou školkou v Ledči nad Sázavou pokusila unést malé dítě. Od té doby se žena chová divně a má za sebou i pobyt v psychiatrické nemocnici. Na Deník Vysočina se nedávno obrátila její příbuzná, která z ní má strach.

„Už se pokusila unést i další dvě děti a v návalu vzteku napadla své příbuzné vodovodní trubkou. Je nevypočitatelná a měla by skončit ve vazbě,“ stěžovala si její příbuzná. S ohledem na soukromí příbuzné, nebude redakce zveřejňovat její jméno.

Policie potvrdila, že se žena měla dopustit dalších protiprávních jednání. „Havlíčkobrodští kriminalisté na konci května zahájili trestní stíhání ženy z Havlíčkobrodska, která byla obviněna z toho, že v březnu letošního roku fyzicky napadla v domě na Ledečsku dva své známé. Obviněna byla ze spáchání přečinu ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a přečinu nebezpečného vyhrožování,“ konstatovala policejní mluvčí Stanislava Rázlová. O dalších pokusech únosů dětí, se ale policie nezmiňuje.

Podle informací Deníku Vysočina se ale policie musela několika dalšími oznámeními skutečně zabývat. S největší pravděpodobností se ale týkali pouze verbálních incidentů. Ty nakonec kriminalisté vyhodnotili pouze jako možný přestupek.

„Mohu potvrdit, že nám policie předala do správního řízení několik podnětů na možné přestupky proti občanskému soužití. Správní řízení zatím nebylo zahájeno,“ uvedla vedoucí odboru vnitřní kontroly na radnici v Ledči nad Sázavou Milena Peroutková.

Roční batole

Podle informací Deníku Vysočina se oznámení týkají především výkřiků na sousedy, aby ji dali jejich děti. Fyzický kontakt s dětmi žena údajně neměla.

Jinak tomu ale bylo loni ve čtvrtek 5. prosince před mateřskou školou v Družstevní ulici krátce před osmou hodinou ráno. Žena se tehdy vrhla na matku, které se z náručí snažila vtrhnout asi roční batole. Matce se podařilo i za pomoci příbuzného dítě ubránit. Žena pak podle informací Deníku Vysočina policistům přiznala, že si chtěla dítě násilím vzít a odnést.

„Ženu byla obviněna pro pokus trestného činu zbavení osobní svobody,“ konstatoval před časem havlíčkobrodský policejní mluvčí David Linhart.

Co k činu mladou ženu přimělo, není zatím jasné. Policie se k motivaci nechce vyjadřovat. Údajně byla nešťastná z toho, že nemohla otěhotnět. Její duševní stav zkoumali i soudní znalci a po činu byla nějakou dobu hospitalizována v psychiatrické nemocnici. Přesto je podle znalců za své jednání zodpovědná a v nejbližší době ji čeká soud. V případě, že bude uznána vinnou, hrozí ji trest od dvou do osmi let.