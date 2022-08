Ukrajinec v těžké opilosti přepadl s nožem bufet v Třešti

Chtěl se usadit a pracovat na Vysočině. Úmysly pětadvacetiletého Ukrajince Vasyla Hlovliuka ale přišly vniveč poté, co se letos v dubnu nezřízeně opil a s nožem v ruce přepadl prodavače prodejny rychlého občerstvení v Třešti. Soud ho teď poslal do vězení na tři roky a zakázal mu vstup do České republiky. Ukrajinec vinu přiznal, s trestem však nesouhlasil.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/G. Klatka, Vít Šimánek

Incident se odehrál 17. dubna v Revoluční ulici v Třešti krátce před devátou hodinou večer.

„S čepelí dlouhou devět centimetrů mířil muž na obsluhu prodejny a opakoval slovo peníze. Následně vlezl za prodejní pult a snažil se prodavače bodnout. Ten se během potyčky ubránil za cenu lehčího řezného poranění,“ přiblížil případ jihlavský státní zástupce Ivo Novák. Poté, co se podařilo napadenému prodavači vytrhnout nůž z útočníkovi z ruky, vyběhl s ním ven na ulici, kde ho odhodil. Agresivní cizinec poškozeného doběhl a strhla se bitka, která pak ještě pokračovala v prodejně. Ukrajinec z místa nakonec utekl poté, co mu napadený prodavač uštědřil několik ran pěstí do obličeje. Tragická nehoda na železnici v Třešti: mladý muž zraněním podlehl Cizinec byl zakrátko po činu dopaden. Kvůli hrozbě vysokého trestu i obavě z toho, že bude dál páchat trestnou činnost, skončil ve vazbě. Celou událost zachytily bezpečnostní kamery. Obžalovaný cizinec pod tíhou důkazů musel přiznat, že je na kameře zachycen. Nic si nepamatuje Ve středu 17. srpna ho pak Okresní soud v Jihlavě poslal do vězení na tři roky. Po odpykání trestu musí opustit republiku. Vrátit se nebude smět následujících pět let. Rozsudek není pravomocný. Přestože cizinec před soudem uznal vinu, s uloženým trestem nesouhlasil, zdál se mu příliš přísný. „Obžalovaný u soudu řekl, že byl tak opilý, že si na nic nepamatuje, což ho ale nezbavuje trestní odpovědnosti,“ upozornil Novák. V České republice pobýval Ukrajinec asi čtrnáct dní před událostí. Ubytoval se v penzionu v Třešti, protože zde již v minulosti pracoval. Předtím měl zaměstnání v Polsku, kde měl vyřízené vízum. V plánu měl vyřídit si i to české, a poté chtěl pracovat ve firmě v Třešti. Manželku s dítětem má doma na Ukrajině. Česky rozumí pouze pár slov. V České republice nebyl dosud soudně ani jinak trestán.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu