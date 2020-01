U Okresního soudu v Jihlavě dostal čtyři roky za týrání dětí i družky, ublížení na zdraví, výtržnictví a maření výkonu úřední rozhodnutí. Trest potvrdil i Krajský soud v Brně. Pátrání po něm bylo vyhlášeno loni na začátku července. Hoffingera ale může ve vězení pobýt mnohem delší dobu, protože ho čeká další soud v Havlíčkově Brodě kvůli napadení bývalé družky.

V Jihlavě ho soud poslal do vězení za to, že nejméně od roku 2013 do února 2017 opakovaně slovně i fyzicky napadal pět nezletilých dětí své o pět let mladší družky. Kromě toho, že jim vulgárně nadával, tak je fackoval a mlátil násadou od koštěte po celém těle včetně hlavy.

Nerozpakoval se po nich házet cokoli, co mu přišlo pod ruku. Mimo jiné šlo o taburet či dětskou motorku. Málokdy se to obešlo bez následků, a děti musely vyhledat lékařské ošetření.

Po dvouleté holčičce dokonce jednou hodil bočnici od postele z hřebíky. Tržnou ránu na hlavě jí museli sešít lékaři. Hoffinger se podle soudu takto k dětem choval denně. Podle něj byly hlučné a dělaly nepořádek. Napadal i jejich matku, která se dětí zastávala. Podle něj šlo jen o výchovné políčky. Předloni na Nový rok pak v domě v Havlíčkově ulici v Jihlavě napadl v opilosti dvě ženy a jednoho muže. Obě ženy musely s poraněními na hlavě do nemocnice.