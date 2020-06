Sedmatřicetiletý Ergin a šestadvacetiletý Karagül tvrdí, že se do vlasti vrátit nemůžou, protože jim tam hrozí trestní stíhání. Oba jsou Kurdové a podle svých slov jsou zapojeni do různých politických protestů kritizující špatné postavení kurdské menšiny v Turecku.

„Finančně jsem podporoval politickou stranu JPG, která bojuje proti takzvanému Islámskému státu, ale v Turecku není uznávána. Kvůli tomu je proti mě vedeno trestní řízení. Pokud bych se musel vrátit, hrozilo by nebezpečí mě i mé rodině,“ tvrdil v pondělí u soudu Ergin, který už několikrát žádal české úřady o ochranu, ale zatím neúspěšně.

V České republice žije už asi deset let. Má zde manželu a pět dětí s nimiž bydlí v rodinném domě na Blanensku. Provozuje několik prodejen s kebabem. Jednu má i v Jihlavě, kde jako kuchař pracoval i spoluobžalovaný Karagül. Ten už má svou vlastní prodejnu. Také on tvrdí, že mu v Turecku hrozí trestní stíhání za účast na nelegální demonstraci.

„Byl kvůli tomu na mě vydán zatykač,“ uvedl Karagül.

Hromadná bitka sedmi lidí

Jihlavský soud o jejich vyhoštění už jednou rozhodl prostřednictvím trestního příkazu. Kromě podmíněných trestů byl Ergin vyhoštěn na tři a Karagüla na dva roky. Protože s tím nesouhlasili, musel soud trestní příkaz zrušit a nařídit hlavní líčení.

Ergin se přiznal, že bitku, do níž se nakonec zapojilo asi sedm lidí, vyprovokoval on. Výsledkem byli dva jeho zranění konkurenti, kteří museli s pohmožděninami a zlomeninami do nemocnice.

„S poškozeným jsem se setkal, protože jsem mu chtěl rozmluvit to, aby si zřídil svou provozovnu vedle té mojí. Chtěl jsem to s ním ještě probrat a najít společné řešení, ale ujely mi nervy. Nechal jsem se vyprovokovat jeho kamarádem, který měl neustálé nějaké nemístné poznámky. Poškozenému jsem dal hlavičku do obličeje,“ řekl soudu Ergin a dodal, že to byla chyba.

O pět let mladší poškozený Turek Ahmad N. mu odpověděl stejnou mincí a pak už se strhla bitka. Bylo to 12. dubna kolem osmé večer v blízkosti dolní kašny na Masarykově náměstí v Jihlavě. Když poškozený Ahmad N, skončil na zemi, Ergin a Karagül, který mu přišel na pomoc, utekli. Ergin měl tehdy přitom na svého soka křičet, že to není konec a pokud bude kebab, tak znovu přijdou a žádný kebab nebude.

Za vydírání, ublížení na zdraví a výtržnictví nyní oběma Turkům hrozí trest od šesti měsíců do čtyř let a již zmiňované vyhoštění ze země. Hlavní líčení bude pokračovat na konci června, kdy by mohl padnout i rozsudek.