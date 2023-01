Tragická nehoda u Hodic: mrtvá dívka a tři těžce zranění, řidič půjde do vězení

Mrtvá dívka a další tři těžce zranění. To je bilance tragické dopravní nehody, ke které došlo loni v květnu u Hodic na Jihlavsku. Okresní soud v Třebíči nyní poslal za usmrcení z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví do vězení Denise Ludvíka z Jihlavska, a to na třicet měsíců.

Policie. Ilustrační foto | Foto: Deník/Roman Dušek

Ludvík navíc dostal zákaz řízení na osm let a zdravotní pojišťovně musí zaplatit asi 600 tisíc korun. Odškodné pro oběti nehody hradily pojišťovny. Rozsudek není pravomocný. Případem se tak ještě zřejmě bude zabývat Krajský soud v Brně. Vzhledem k tomu, že Ludvík v době nehody nebyl pod vlivem alkoholu, jedná se o poměrně překvapivé rozhodnutí. Soudy na Vysočině většinou za podobné nehody ukládají podmíněné tresty. „Obžalovaný měl v kartě řidiče několik záznamů. Vzhledem k závažným následkům nehody jsem navrhoval nepodmíněný trest,“ vysvětlil Deníku třebíčský státní zástupce Zdeněk Špaček. Řidič v taženém autě kličkoval v Lázu po silnici, měl přes jednu a půl promile Nehoda se stala loni 2. května u Hodic na Jihlavsku kolem čtvrté hodiny odpoledne. Ludvík v té době řídil osobní auto Peugeot 307 směrem od Telče na Hodice. Podle obžaloby jel v nebezpečném místě rychlostí přes devadesát kilometrů v hodině, což podle žalobce neumožňovalo bezpečné projetí pravotočivé zatáčky. Ludvík kvůli tomu dostal smyk, vjel do protisměru, kde se střetl s osobním autem Opel Astra. Po kolizi se Ludvíkův vůz převrátil na střechu. Následky střetu byly fatální. Sedmnáctiletá dívka, která cestovala v autě s Ludvíkem, zemřela v nemocnici. Těžké zranění utrpěl i další Ludvíkův spolujezdec. V druhém autě se těžce zranili další dva lidé. Ludvík čelil obvinění z trestných činů usmrcení z nedbalosti a těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Za to mu hrozil trest od dvou do osmi let. Kauzou se zabýval třebíčský soud, protože dívka, která při nehodě zemřela, byla v příbuzenském vztahu s pracovnicí jihlavského soudu.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu