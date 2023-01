ŽENA SE SÁDROU NA RUCE NAPADLA POLICISTY V BANCE

Paní Gajdzioková z Křižanova na Žďársku si jen tak něco líbit nenechá. Podle jejích slov navíc nemá ráda arogantní úředníky a líné policisty. Už dříve upozornila na dvojici policistů, kteří podle ní zaháleli ve službě. Když byli u jednoho z nich doma, sedla si do jejich služebního auta před domem a čekala, až si toho všimnou. Trvalo to několik desítek minut. Policisté se z toho vyvlékli, ale paní nikoli. Dostala pokutu za zesměšnění strážců zákona. Jenže to nebylo vše.

Potížistka k soudu nepřišla: řeší se její rvačka s policisty v meziříčské bance

S rukou v sádře si šla jednoho dne vyměnit do banky poškozenou bankovku. Úřednice jí řekla, že ji nejdřív musí poslat ke zkoumání. „Chtěla jsem peníze zpět, ale to odmítli. Mohla jsem si ji vyměnit na poště,“ vzpomínala Gajdzioková. V bance kvůli tomu došlo ke konfliktu, který musela přijet řešit policejní hlídka. Následná strkanice nakonec skončila před soudem, který ještě není u konce. Policisté tvrdí, že je paní napadla. Ta se obvinění brání, protože měla jednu ruku v sádře.

