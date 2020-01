Smutný osud jednoho problematického vztahu otce a syna řešil ve středu 15. ledna Okresní soud v Jihlavě. Na lavici obžalovaných skončil třicetiletý Marek S. z Luk nad Jihlavou kvůli mnohaletému týrání svého jednašedesátiletého otce, k němuž se často choval jako rozzuřené zvíře.

Marek S. přišel k Okresnímu soudu v JIhlavě ve značně zanedbaném stavu | Foto: Deník / Roman Martínek

Když nedostal co chtěl, cenil na otce zuby a vrčel jako pes. Několikrát ho poškrábal v obličeji a jednou mu dokonce prokousl ucho. Fyzické napadání bylo prakticky na denním pořádku. „Je to zvíře, vzteklý pes,“ popsal otec svého syna, kterému za dvojnásobný zločin týrání osoby žijící ve společné domácnosti hrozil trest od dvou do osmi let.