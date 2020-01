„V pondělí 6. ledna večer přijali strážníci žádost o pomoc při hledání šestnáctileté dívky ze Sedlece, která údajně chtěla ukončit svůj život. Strážníci propátrávali město a tuto dívku v pořádku nalezli na železničním mostě přes Libušino údolí,“ sdělila mluvčí městské policie Lucie Šerková. Strážníci dívku předali policistům.

V pondělí večer měli strážníci co do činění s ještě jednou ženou. Pouze v tričku a silně opilá se pohybovala po ulici Palackého. „Strážníci na místě zjistili jednatřicetiletou ženu z Českých Velenic, u které byla provedena dechová zkouška s pozitivním výsledkem 2,9 promile alkoholu v dechu. Pro její zdravotní problémy byla předána do rukou záchranářů,“ řekla mluvčí.