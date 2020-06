Soud poslal do vězení ženu z Třebíče za podvody v pojišťovnictví

Krajský soud v Brně ve čtvrtek 11. června poslal do vězení na pět let a deset měsíců Marii Krejčí z Třebíče za podvody v pojišťovnictví. Kromě toho nesmí sedm let zastávat pojišťovací zprostředkovatelku a musí uhradit způsobenou škodu. Rozsudek zatím není pravomocný. Krejčí, která je stíhána na svobodě, ještě odvolání zváží. Státní zástupce Jan Adam byl s rozhodnutím soudu spokojen, proto se odvolání se vzdal.

Ilustrační foto | Foto: Deník

„Trestná činnost obžalované spočívala v tom, že jako pojišťovací zprostředkovatelka uzavírala smlouvy pro společnost registrovanou na Seychelách M Property. Klientům firma slibovala, že za ně bude platit pojistné první dva roky. Jakmile ale dostala zprostředkovatelka od pojišťoven provizi, což bylo zhruba po třech až čtyřech měsíčních splátkách, přestali pojistné za klienty platit,“ popsal Pro Deník Vysočina žalobce Jan Adam z Jihlavy. Takto měli od února do listopadu 2014 podvést desítky klientů po celé republice. Ty jim sháněli osvědčení tipaři, kteří si většinou vybírali lidi, kteří už tak měli finanční problémy a byli například v insolvenci. Vysočina v ohni. Loni bylo v kraji nejvíce požárů za posledních patnáct let Přečíst článek › Měsíční pojistné ve většině případů vyšlo na zhruba jeden tisíc korun. Krejčí, potažmo společnost M Property ale od pojišťovny dostala mezi šestnácti a dvaadvaceti tisíci korunami za jednu smlouvu. Věřila, že projekt funguje Krejčí se podle informací Deníku hájila tím, že byla přesvědčena o tom, že šlo o fungující projekt. Údajně spoléhala na jednatele společnosti Michala Zelinku. Ten je stejně jako Krejčí obžalován z podvodu, za což mu hrozí mu trest na pět až deset let. „Jednatel společnosti je stíhán samostatně. Obžaloba už byla ke krajskému soudu podána,“ poznamenal Adam. Marie Krejčí dostala trest nejen za podvod, ale i za trestný čin poškozování cizích práv, protože značná část smluv byla podepsána bez vědomí klientů. Někteří z nich vůbec netušili, že nějakou smlouvu uzavřeli. Škoda přes pět milionů Celková škoda, kterou měla Marie Krejčí podvodným chováním způsobit měla být více než pět milionů korun. Z toho reálná škoda byla soudem vyčíslena na zhruba tři a půl milionu korun. Zbytek peněz se měla pokusit získat, ale už se jí to nepodařilo, protože pojišťovna na podvod přišla a výplatu provizí stopla. Pojištěncům reálná škoda nevznikla, protože spoléhali na to, že za ně bude závazek platit zprostředkovatelská firma tak, jak jim to slíbila. Sahat na urny? To se nesluší. Pomoci může kamera Přečíst článek › Podle státního zástupce se podobnými podvody zabývá více firem a mnohdy je velmi složité celý řetězec a vazeb rozplést. Podle Adama Marie Krejčí už v minulosti působila v podobných firmách, ale dlouhou dobu se policii nedařilo případy dotáhnout až k odsuzujícím verdiktům. „Začátky těchto podvodů směřují na Slovensko,“ poznamenal Jana Adam.

Autor: Roman Martínek