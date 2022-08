Zeman je v současné době ve vězení za podobné podvody z minulosti. Soud v Třebíči ho aktuálně odsoudil k šestatřiceti měsícům do věznice s ostrahou. „Rozsudek vyhlášený 18. července je pravomocný. Strany se vzdaly práva na odvolání,“ informovala Jaroslava Valášková z třebíčského soudu.

Zeman byl obviněn z podvodu a neoprávněného přístupu k počítačovému systému. Za to mu hrozil až pětiletý trest. V jednom případě se mu podařilo pod cizí identitou úspěšně nabízet herní konzoli za zhruba sedmnáct tisíc korun. Ve druhém případě šlo o zlatou minci za více než 165 tisíc korun. Třetí podvod se opět týkal herní konzole za zhruba šestnáct tisíc korun. Soud kromě trestu uložil obviněnému uhradit způsobenou škodu.

Na podobné podvody upozorňuje policie čím dál častěji. K opatrnosti vybízejí i samotné bazarové portály. „V poslední době čelíme na Aukru pokusům vedoucím ke zneužití přístupových údajů uživatelů. Předchozím krokem bývá velmi často zneužití emailové schránky, ze které pachatel následně získá přístup do Aukro účtu. Ke zneužití dochází nejčastěji návštěvou podvržených webových stránek,“ upozorňuje na svém webu například společnost Aukro.

„Jde o starší případ a právě díky nastavení bezpečnosti Aukra byl podvodník odhalen a potrestán. Nicméně technologie v on-line prostředí jdou velmi rychle kupředu a my se tomu v Aukru musíme přizpůsobit. V souvislosti s bezpečností se tak mění řada věcí,“ napsal Deníku Jan Sadílek z Aukro.

Na rozdíl od inzertních portálů není například možné na Aukru prodávat anonymně. Společnost nabídky monitoruje a hlídá podezřelé účty. „Letos jsme bezpečnost účtů navyšovali například pomocí ověření telefonního čísla. Aukro navíc nabízí v Česku unikátní ochranu kupujících - tzv. Aukro Garanci vrácení peněz, při využití platby přes Aukro, uvedl Sadílek a doplnil, že peníze jsou v tomto případě v bezpečí přímo u Aukra až do doby, kdy kupující potvrdí, že mu zakoupené zboží dorazilo, že je plně funkční a odpovídá popisu. „Teprve poté je platba uvolněna prodejci,“ dodal Sadílek.

Policisté z Vysočiny řeší internetové podvody denně. V poslední době se pak objevuje zcela nový fenomén spojený s podvody právě na různých bazarových portálech. Detektivové upozorňují, že hlavní zbraní podvodníků je jejich vytrvalost a komunikační schopnosti. „Může za to nástroj, který se odborně nazývá „sociální inženýrství“, hovorově „ukecání“. Za pomoci pestré komunikace se pachatelům podaří oběť ukolébat, a ta v dobré víře předá údaje potřebné k provedení platby platební kartou, a to včetně přeposlání autorizačního kódu, nebo mu sdělí přístupové údaje ke svému elektronickému bankovnictví, opět včetně autorizačního kódu přístupu a potvrzujících kódů plateb,“ vysvětlila krajská policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková.

Kybernetická kriminalita tvoří v současné době více než třináct procent z celkové kriminality na Vysočině. V celé republice je to pak zhruba 9,5 procenta z celkového počtu trestných činů.

Jak omezit riziko podle policie:

1. Dbát pravidel příslušného bazarového portálu a komunikovat s prodávajícím pouze na jeho platformě



2. Pokud to bazarový portál neumožňuje, předat prodávajícímu jediný údaj, který k zaplacení potřebuje, a to je číslo vašeho účtu a banku.



3. Pro obchody na internetu si zřídit zvláštní účet (další účet i u jiné banky, kreditní účet, pozor na výši kontokorentu) a tam mít pouze potřebnou částku k provedení platby.



4. Při platbách na platebních bránách si ve stavovém řádku vlevo nahoře kontrolovat na kterých stránkách ve skutečnosti jsem. A stačí malá odlišnost, změna čísla, písmena (např. 3 za 8), předání nepatrného znaku a zcela určitě nejste tam, kde jste chtěli být). Prostě Abank.cz není A-bank.cz.



5. A poslední a zásadní rada: při jakýchkoliv pochybnostech obchod okamžitě přerušte a vše ukončete. Až do doby odeslání údajů se nic neděje a pachatel má smůlu. Po odeslání údajů okamžitě informujte banku, ať platbu zastaví. A nenechte se odbýt. Úřední šiml funguje. Rovněž vše oznamte na policii. Připravte se na to, že vám pachatel - pachatelé budou třeba nadávat, hrozit vymáháním způsobené škody, vymáhat pokutu. A komunikovat s vámi nemusí jeden člověk. Zavolá vám osoba, která se vydává třeba za právníka, policistu.

Jak se chránit podle Aukro:

1. Nikomu nesdělujte Vaše přihlašovací údaje.

2. Zadávejte přihlašovací údaje pouze na přihlašovacích stránkách, které znáte a běžně používáte.

3. Neotvírejte podezřelé e-mailové zprávy.

4. Pokud se již na detail e-mailu dostanete, neklikejte na odkazy, které zpráva obsahuje. I když ze stránky, kam Vás odkaz přesměruje, ihned odejdete a nic nevyplníte, i tak může dojít ke zcizení přihlašovacích údajů!

5. Nereagujte na výzvy k nákupu dalšího zboží na stránkách, jejichž odkaz Vám neznámá osoba zašle e-mailem nebo prostřednictvím sociálních sítí (např. přes Facebook).

6. Věnujte pozornost zejména novým webovým stránkám, které navštěvujete, a odkazům, které na nich otevíráte.