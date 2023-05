„Bereme to jako satisfakci a za jednoznačný úspěch,“ okomentoval rozhodnutí soudu právní zástupce školy Luboš Kliment, a to i přesto, že škola chtěla po Ministerstvu spravedlnosti vrátit celou částku, kterou musela učitelce vyplatit.

Ředitel školy Jaroslav Ptáček rozhodnutí soudu také kvitoval. „Jako správný hospodář bych byl samozřejmě rád, kdyby nám soud přiznal celou sumu, ale z právního pohledu je to opravdu satisfakce. Soud dnešním rozhodnutím vlastně z našeho pohledu zpochybnil rozhodnutí Ústavního soudu,“ reagoval ředitel.

Soudy s učitelkou

Škola a její zřizovatel město Žďár nad Sázavou musely bývalé učitelce Humpolíkové uhradit necelé čtyři miliony korun po rozhodnutí Ústavního soudu v roce 2016. Ten po vleklých tahanicích a odvoláních po soudech nižší instance nakonec rozhodl, že škola v roce 2007 s Humpolíkovou neoprávněně rozvázala pracovní poměr. Problém byl především v takzvaném řetězení smluv na dobu určitou.

VIDEO: Žaloba žďárské školy na stát se u soudu zvrhla v hodinu matematiky

Všechny soudy nižší instance, včetně toho nejvyššího, ale tehdy rozhodly, že postup školy byl správný. Napoprvé to uznal i ten ústavní, ale v roce 2016 otočil a konstatoval, že škola chybovala a pracovní smlouva Humpolíkové trvala dalších devět let. Celou dobu tak měla učitelka pobírat plat a škola jí ho musela zpětně doplatit. Za období od srpna 2007 do října 2017 to bylo zhruba 2,4 milionu korun. K tomu 1,5 milionu za úroky z prodlení. Celkem necelé čtyři miliony korun.

Aktuální rozhodnutí žďárského soudu není pravomocné. Soudkyně teprve musí verdikt zdůvodnit v písemné podobě. Po doručení mají strany patnáct dnů na případné odvolání. Právník Kliment Deníku řekl, že se s největší pravděpodobností odvolají. Podle něj je rozhodnutí žďárského soudu pouze prvním kolem v dlouhém soudním sporu. „Podle mého názoru je to tak složitá kauza, která nakonec stejně skončí u Evropského soudu pro lidská práva. Jsem přesvědčený, že naše soudy si s tím nemohou poradit, protože jsou v tomto případě v jednoznačném střetu zájmů,“ naznačil Kliment.