Důležitou roli hraje i fakt, který obchod s pervitinem i marihuanou výrazně narušuje – úspěšné policejní razie, a to jak proti výrobcům i pěstitelům, tak hlavně dealerům. „Z našich zkušeností je patrné, že drogy prodávají velmi často stejní lidé. Občas se objeví někdo nový, ale jen velmi zřídka. Od začátku letošního roku už jsme řešili na Jihlavsku čtrnáct trestních věcí. Často jde o recidivisty,“ uvedl jihlavský okresní státní zástupce Kamil Špelda, který se specializuje právě na řešení drogových kauz na jihlavském okrese.

Výrazné úspěchy v tomto směru už několik let zaznamenává místní policejní Toxi tým. „Na Jihlavsku převládá nelegální distribuce pervitinu a samozřejmě marihuana. Okrajově a jen velmi zřídka se objeví kokain, heroin, ale i LSD a extáze. Poslední dvě drogy nejsou na pravidelné užívání,“ upozornil Špelda.

Dalším okresem, kde se hojně daří obchodu s drogami, je Žďársko. I tam detektivové pravidelně zatýkají distributory, kteří pak končí před soudy. Slova Kamila Špeldy o tom, že drogy prodávají titíž lidé, jsou aktuální i v případu Davida Bureše z Velkého Meziříčí. U Krajského soudu v Brně mu hrozí až dvanáct let za distribuci nejméně jednoho kilogramu pervitinu a patnácti kilogramů marihuany. Už v roce 2019 byl za prodej drog odsouzen. Tehdy dostal podmínky.

Jenže ještě, než stačilo zaschnout soudní razítko na jeho rozsudku, začal se po drogách znovu shánět a i prodávat. V centru Meziříčí pak měl dokonce kancelář, odkud celý obchod vedl.

„Pokud je poptávka, tak to některým lidem za riziko stojí. Je jasné, že jde o významné výdělky či přivýdělky v řádu statisíců až milionů korun,“ podotkl krajský státní zástupce Jan Fichtner, který se aktuální kauzou Davida Bureše zabývá.

Tím, jak jsou omezovány distribuční sítě kvůli práci kriminalistů, drogové podsvětí hledá nové kanály, jak drogu do regionu dostat. V poslední době se drogy na Vysočinu dostávají z větších měst jako je Praha, Brno či Ostrava. „Zachytili jsme informace, že se distributoři raději vyhýbají dodávce většího množství drog přímo do Jihlavy a raději si zboží předávají v jiném okrese. Považují to za bezpečnější,“ zmínil Kamil Špelda.

Tomu odpovídá i několik zachycených dealerů, kteří byli odhaleni i při běžných silničních kontrolách. Znám je i případ dealera kokainu, který byl odhalen poté, co havaroval. Další cestou, jak se k droze dostat je, objednat si ji poštou. „To je problém, který se v posledních letech hodně rozmohl. Hodně si lidé drogu objednávají i ze zahraničí. Tyto kontrabandy často zachytávají kolegové v Německu,“ upozornil Špelda.

Zlí jazykové tvrdí, že největším dealerem drog je právě Česká pošta. Pro policii je to obrovský problém. Odhalit takového virtuálního obchodníka s drogami, je pro kriminalisty složité. „Při zajištění těchto nelegálních zásilek spolupracujeme s policií,“ uvedl mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Kamil Špelda také podotkl, že existuje další fenomén na drogové scéně, a to je distribuce mezi Romy. „Jsou to lidé, kteří jsou z principu nedůvěřiví a jen tak si mezi sebe někoho nepustí. Mají svá vlastní pravidla,“ nadhodil žalobce. Pro operativní kriminalisty je prakticky nemožné do takového prostředí proniknout.