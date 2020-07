"K případu došlo minulý týden v Třebíči. Dva muži, oba cizinci, se potkali v pátek 26. června v dopoledních hodinách v areálu firmy, kam přijeli každý zvlášť.," informovala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Mezi oběma muži již doutnal konflikt z předchozího dne. Mladší z mužů podle Kroutilové na toho strašího sedmatřicetiletého náhle zaútočil. "Srazil ho k zemi a tloukl pěstmi do hlavy a pak odešel. Napadený cizinec utrpěl při útoku zranění, která si vyžádala lékařské ošetření s následnou hospitalizací v třebíčské nemocnici. Policisté začali případ prověřovat," upřesnila Kroutilová.

Podezřelého cizince vypátrali ještě ten den kolem páté hodiny večer na ulici v části Horka – Domky. Muže zadrželi a odvezli ho na oddělení policie. Zadržený muž skončil v policejní cele.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání cizince. „Čtyřiadvacetiletý muž byl obviněn ze spáchání pokusu zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví,“ řekl Milan Špaček, vedoucí oddělení obecné kriminality.

Napadený muž utrpěl při útoku kromě jiných zranění i zlomeninu obličeje. S ohledem na způsob a razanci útoku mohlo ale podle policie dojít k ještě vážnějšímu zranění. Na obviněného muže byl podán návrh na vzetí do vazby. Poté, co soud rozhodl , eskortovali policisté muže do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují. „Za spáchaný trestný čin lze uložit trest odnětí svobody až na deset let,“ zakončil Milan Špaček.