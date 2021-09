„Byli vyzváni k předložení dokladů, kdy jeden předložil cestovní doklad Turecka, druhý identifikační kartu a řidičský průkaz Turecka a třetí nedisponoval žádným dokladem. Na základě těchto poznatků si kolegové z celního úřadu na místo vyžádali příjezd hlídky cizinecké policie,“ začala s popisem případu policejní mluvčí Dana Čírtková.

Řidičem vozidla byl pětatřicetiletý státní občan Rumunska. Přivolaní policisté zjistili, že skutečně převážel tři migranty z Turecka. U dvou bylo důvodné podezření, že jsou nezletilí. „Řidiče dodávkového vozidla policisté zadrželi jako osobu podezřelou z přečinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice a muže eskortovali do policejní cely a současně vyrozuměli o zadržení státního zástupce,“ pokračovala Dana Čírtková.

Do policejní cely putovali i všichni tři migranti. „Bylo zřejmé, že tito cizinci pobývali na území Evropské unie bez platného cestovního dokladu, ač k tomu nebyli oprávněni. A existovalo důvodné podezření, že cizinci překročili státní hranice v úkrytu kabiny vozidla,“ vysvětlila policejní mluvčí.

Policisté za přítomnosti tlumočníka a pracovnice odboru sociálně právní ochrany dětí vyslechli oba nezletilé migranty. „Výslech jsme za přítomnosti tlumočníka provedli také s jednadvacetiletým cizincem, který cestoval společně s nimi. Všichni uvedli, že cestovali z Turecka letecky do Srbska, poté v nákladovém prostoru nákladního vozidla cestovali do Bulharska a dále do Rumunska,“ informovala Dana Čírtková.

Migranti pak v Rumunsku nastoupili do dodávky, kterou řídil zadržený Rumun. S ním cestovali do Maďarska a odtamtud přes Slovensko do České republiky. Odtud se chtěli dostat do Německa a Francie. Jejich cesta ale končila na Vysočině. „Po provedení všech úkonu správního řízení byli dva šestnáctiletí mladíci na základě předběžného opatření okresního soudu umístěni do zařízení pro umístění cizinců v Praze. S dospělým cizincem jsme zahájili správní řízení ve věci ukončení přechodného pobytu a poté mu udělili výjezdní příkaz,“ uvedl k případu Oldřich Chaloupka, vedoucí odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.