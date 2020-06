To potvrzuje i státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Jihlavě Miroslav Novák. „Počet trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí spočívající v tom, že lidí v době zákazu tato nařízení porušují a jezdí, stoupá. Za velmi závažné ale považuji nejenom řízení v době zákazu, ale především to, že spousta těchto lidí je ještě k tomu pod vlivem alkoholu a drog,“ rozhořčil se Miroslav Novák.

Ani pro policisty už nejsou tyto situace ničím neobvyklým. „Případy maření výkonu úředního rozhodnutí jsou poměrně časté,“ poznamenala policejní mluvčí Stanislava Rázlová.

Až dva roky vězení

Ukázkový případ zažili policisté například v pondělí 22. června. „U dvacetiletého muže, který řídil osobní auto, jsme zjistili, že má uložené tři zákazy řízení. Policisté u muže provedli dechovou zkoušku, která byla pozitivní a naměřená hodnota činila 1,29 promile alkoholu. Výsledky opakovaných měření byly 1,39 a 1,43 promile,“ uvedla Rázlová.

Za takové chování hrozí mladíkovi až dva roky za mřížemi.

A protože některým to nestačí a nařízení o zákazu řízení vozidel porušují opakovaně, končí pak na určitý čas právě ve vězení. „Zrovna tento týden jsme odsoudili nějakého pana Halašku, který si za to půjde na rok a půl sednout. Samozřejmě lidé nejdou hned napoprvé do kriminálu, ale když se to děje opakovaně, tak za to jdou i sedět,“ informoval státní zástupce Miroslav Novák.

Přes tři sta případů

K řidičům, kteří by za volantem vůbec sedět neměli, se policisté dostávají v rámci běžné silniční kontroly. Speciální akce zaměřené na vypátrání těchto průšvihářů policisté neuskutečňují. „Jsou případy, kdy řidič při kontrole předloží neplatný řidičský průkaz, který již neosvědčuje řidičské oprávnění. Řidičský průkaz, který měl řidič povinnost odevzdat příslušnému orgánu z důvodu uložení sankce zákazu řízení, nebo nahlásí jeho ztrátu, si ho ve skutečnosti ponechá,“ popsala zkušenost Rázlová.

Loni policisté na Vysočině zaznamenali celkem 301 trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. „V letošním roce evidujeme k datu 24. června 150 těchto činů,“ přemítala Rázlová.

Dodala také, že speciální statistiky v souvislosti s jednáním, kdy osoba usedne za volant vozidla v době vysloveného zákazu řízení, nevedou.

Zákaz činnosti řízení motorových vozidel ukládá správní orgán v přestupkovém řízení, nebo soud v trestním řízení za trestnou činnost spáchanou v dopravě.



Tedy za závažný přestupek, který spočívá například v jízdě na červenou či jízdě pod vlivem alkoholu do jednoho promile.



Nebo za trestný čin, což je například jízda pod vlivem alkoholu nad jedno promile či závažná dopravní nehoda.



V rámci trestního řízení je řidiči uložen zákaz činnosti na jeden rok až deset let.