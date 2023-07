Rána pěstí do obličeje skončila krvácením do mozku. Bitku v Mohelně řešil soud

Jediná rána pěstí do obličeje a neštěstí bylo na světě. Levačka muže s iniciály M. Š. byla tak silná, že napadený M. K. upadl hlavou na zeď a chodník. Při pádu na tvrdou podložku utrpěl krevní výrony a oděrky v obličeji, otok a hematom horního víčka pravého oka, krvácení z nosu, zlomeninu čelní kosti, krvácení do mozku, zhmoždění mozku a průnik vzduchu do dutiny lebeční, což oběť útoku vyřadilo z běžného života na čtyři až pět týdnů.

Ilustrační foto. | Foto: archiv VLP