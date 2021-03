Okresní soud v Jihlavě poslal ve čtvrtek 4. března na pět let do vězení třicetiletého Jiřího Bičánka z Pelhřimovska za rvačku, při níž o čtrnáct let staršího muže připravil o zrak na jedno oko. Bičánek k soudu nepřišel. Soudu pouze vzkázal, že mu ujel autobus, ať jednají bez něj. Rozsudek není pravomocný. Obžalovaný se ještě může odvolat. Kauzou se tak ještě zřejmě bude zabývat Krajský soud v Brně. Státní zástupce Ivo Novák se odvolání vzdal.

„Obžalovaný si musel být vědom, že ranou pěstí do obličeje může poškozenému způsobit újmu na zdraví. V tomto případě to dokonce skončilo těžkou újmou, po níž poškozený přišel nevratně o levé oko. Za to mu hrozil trest od dvou do osmi let,“ upozornil Novák.