Soud: na jednatele pivovaru Heřman ve Vladislavi se zřítila zeď, na místě zemřel

Fišer byl obviněn z usmrcení z nedbalosti. Okresní soud v Třebíči ho letos v březnu uznal vinným a potrestal ho třiceti měsíci s podmíněným odkladem na zkušební dobu osmačtyřicet měsíců. Fišer se odvolal ke Krajskému soudu v Brně, který odvolání zamítl. Rozsudek je tak od letošního července pravomocný. „Podle našeho názoru to všechno bylo jinak,“ namítal obhájce odsouzeného Petr Šáda a usiluje o obnovu celého procesu. „Můj klient stavbu v pátek řádně předal. Během víkendu se pak na místě konaly dost významné bourací práce, s nimiž klient už neměl nic společného, a které podle našeho názoru zapříčinily pád zdi. Těmito okolnostmi se ale soudy dostatečně nezabývaly,“ kritizoval advokát Šáda.

Najmou soudního znalce

Podle něj bylo navíc tělo oběti zasypáno sutí asi pět metrů od zdi. „Pokud by zeď jen sama spadla, nemohly by se trosky dostat do tak velké vzdálenosti. Podle našeho názoru to musela zapříčinit další činnost při rozebírání krovů, což už si dělali lidé kolem pivovaru sami,“ vysvětlil Šáda.

Obhajoba si proto chce najmout soudního znalce, aby se pokusil věrohodně zmapovat, co se na místě stalo, a proč zeď spadla. „Z toho důvodu hledáme další svědky, kteří by pomohli celou situaci ještě lépe objasnit. Víme, že existují lidé, kteří ví, že to bylo trochu jinak, než uvádí policie a soudy,“ upozornil Šáda.

Případ má ještě další rovinu, protože pozůstalé dcery po Petru Heřmanovi podaly k soudu v Havlíčkově Brodě žalobu. Po firmě Antik – staré dřevo chtějí vysoké odškodné. „Mohu potvrdit, že byla podána žaloba k občanskoprávnímu soudu,“ potvrdil informaci jednatel pivovaru Skýpala.

Rodina se domáhá 1,4 milionu korun za nemajetkovou újmu.