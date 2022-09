Příležitost dělá zloděje. Cizinci využívali při své „práci“ i nepozornosti samotných řidičů. „Jsou obviněni z toho, že se v průběhu června ve dvanácti případech dopustili krádeže věcí ze zaparkovaných vozidel. Trestnou činnost páchali na území tří krajů, kromě Jihlavska se vloupali do automobilů v Pardubickém a Královéhradeckém kraji,“ informovala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Zloději měli rozdělené úkoly, a to řízení vozidla, kterým na místo přijeli, hlídání okolí a krádež věcí z automobilu. „Jejich cílem byly peněženky, tašky, mobilní telefony a další cenné věci, které majitelé v autech nechali. Cizinci se zaměřili zejména na dodávková vozidla různých značek,“ upřesnila policejní mluvčí.

Krádeží se nejčastěji dopouštěli v rozpětí dopoledních a odpoledních hodin. Kromě Jihlavy se jejich cílem stala vozidla opakovaně v Pardubicích a dalších městech Pardubického a Královéhradeckého kraje. Nejvyšší škoda vznikla při vloupání do dodávky na Rychnovsku, do které se zloději dostali po rozbití skla. „Odcizili peněženku s finanční hotovostí a škoda se vyšplhala na téměř 150 tisíc korun. V jiném případě využili toho, že řidič v Pardubicích nakládal do dodávky náklad, a když odešel pro další balík, vozidlo nezamkl. Jeden z cizinců odcizil z automobilu nepozorovaně odložený batoh, škoda přesáhla padesát tisíc korun,“ popsala další případy policejní mluvčí.

Při jiné krádeži se jim hodila situace, kdy řidič nechal u zamčeného automobilu při odchodu částečně otevřené okénko. Cizinci vzali z vozidla mobilní telefon a peníze, způsobili škodu přes deset tisíc korun.

Při své zlodějské jízdě způsobili cizinci škodu za necelých půl milionu korun. Trestné činnosti se dopouštěli na území tří krajů. Oba cizinci byli obviněni ze spáchání trestných činů a hrozí jim až pětiletý pobyt za mřížemi. Obvinění muži jsou stíháni vazebně.

Objasnit krádeže se jihlavským kriminalistům podařilo na základě operativního šetření. „Na konci června došlo v Jihlavě po poledni ke krádeži věcí ze zaparkovaného vozidla, při které vznikla majiteli škoda za více než 130 tisíc korun. Pachatel využil toho, že řidič po zastavení na chvilku odešel do blízké prodejny a vozidlo neměl zajištěné,“ popsala další případ policejní mluvčí. Z automobilu Mercedes odcizil tašku s finanční hotovostí v české i cizí měně, platební kartou, dále mobilní telefony a další věci.

Policisté se dostali zlodějům na stopu. „Ve spolupráci s pardubickými a královéhradeckými kriminalisty rozkryli celou sérii krádeží, kterou mají muži na svědomí. Vypátrat podezřelé cizince se jihlavským kriminalistům podařilo ve Středočeském kraji, dva muži důvodně podezřelí ze spáchání majetkové trestné činnosti projížděli s vozidlem Škoda Octavia po dálnici ve směru na Prahu,“ upřesnila Kroutilová. Policisté automobil zastavili a oba cizince zadrželi. Zadržení muži směřovali v doprovodu policistů na jihlavské policejní oddělení. Kriminalisté provedli prohlídku vozidla, zajistili mimo jiné finanční hotovost.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání dvou mužů, oba ve věku šestadvacet let. „Cizinci byli obviněni ze spáchání pokračujícího přečinu krádeže, přičemž činem byla způsobena větší škoda, a dále přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku,“ řekl Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality.