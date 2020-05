Dlouhé roky ve vězení čeká definitivně na dva nebezpečné agresory z Jihlavska Miloše Talpu a Vladimíra Pejchala. Oběma Krajský soud v Brně zamítl jejich odvolání.

„V obou případech se odvolací soud ztotožnil se závěry jihlavského soudu o vině i trestu a zamítl je jako nedůvodná,“ uvedl jihlavský státní zástupce Ivo Novák, který byl v obou kauzách žalobcem.

Teprve devatenáctiletý Talpa dostal sedmiletý trest za napadení několika jihlavských revizorů, pronásledování bývalé přítelkyně a především za brutální napadení spolužáka na jihlavském učilišti, když ho kvůli banálnímu důvodu praštil železnou tyčí do hlavy. Kromě toho ještě jako mladistvý v srpnu 2017 napadl řidiče trolejbusu. Poté co ho donutil zastavit, polil mu přední sklo neznámou tekutinou a bočním oknem po něm hodil skleněnou lahev. Ta se rozbila a do trolejbusu vlétlo několik střepů a kovové víčko.

V říjnu 2018 pak poléval cestující a revizorku nápojem, které navíc vyrazil z ruky přístroj na kontrolu jízdenek. Loni v červenci hodil po revizorce nejprve plechovku s nápojem a pak ji polil okenou a z vozu vyběhl ven. Řidič trolejbusu za ním vyběhl a snažil se ho chytit. To se mu sice podařilo, ale Talpa na něj vytáhl z batohu nunčaky a snažil se ho s nimi praštit. Řidič ránu vykryl a vrátil se do trolejbusu. Talpovi to ale nestačilo a znovu vtrhl do trolejbusu, kde polil okenou dveře u řidiče a znovu i revizorku. Teprve pak Miloš Talpa utekl.

Devětatřicetiletý Pejchal neuspěl se svými argumenty v případu dívky z Dobroutova, které přestože byl vzat do vazby, posílal pro ní i její rodiče obtěžující dopisy. Za to dostal jednadvacet měsíců nepodmíněně. Už v roce 2017 byl pravomocně odsouzen za nevhodné obtěžování dívek k pěti a půl letům. Jednu dívku obtěžoval už od jejich deseti let. Celkem by si tak měl Pejchal odsedět sedm let a tři měsíce.

Obě rozhodnutí krajského soudu jsou pravomocná. Odsouzení mohou využít pouze dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně, což je mimořádný opravný prostředek, který však nemá odkladný účinek na uložené tresty.

Pejchal dívku obtěžoval v roce 2016, kdy už byl ve vazbě, a poté od dubna 2017, když byl převezen na jižní Moravu do věznice v Břeclavi. Dívce poslal nejméně šestnáct dopisů, v nichž ji prosil, aby na něj počkala. Kromě toho ji posílal přání k narozeninám, svátku i k Vánocům. Jejím rodičům poslal dalších nejméně osm dopisů. V nich píše, že byl odsouzen nespravedlivě, že jejich dceru miluje a že si ji vezme za manželku.

Také chtěl, aby za ním přijeli na návštěvu do vězení. To se však nikdy nestalo. Kromě dopisů se dívce snažil i dovolat. Měl však špatné číslo. Pejchal se hájil mimo jiné tím, že dopisy byly vždy psány slušnou formou a nikdy v nich dívce nijak nevyhrožoval. Krajský soud na tuto námitku argumentoval tím, že dívka ani její rodiče si kontakt rezolutně nepřáli a několikrát na to Pejchala upozornili. Ten ale na to nebral ohled.