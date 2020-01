Policistům se podařilo utnout sérii vloupání do chat

Policistům se podařilo utnout sérii vloupání do chat na Jemnicku. Pachatelé brali potraviny, alkohol i další věci. Při jedné z krádeží byli přistiženi a oba putovali do věznice. Jedná se o dva muže ve věku šestapadesát a jednašedesát let.

Policie kontroluje chaty. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot