„Pejsek k nám byl přivezen už v bezvědomí. Snažili jsme se ho asi patnáct minut resuscitovat, ale nepomohla masáž, ani injekce přímo do srdce,“ popsala veterinářka Iva Malá ze Žďáru nad Sázavou. Zvíře k veterináři přivezl sám policista v uniformě, který měl psa na starosti.

Se svým civilním autem v pondělí policista parkoval v ulici Neumannova. Podle svědků tam auto stálo zhruba dvě hodiny. „Když jsme zjistili, že je v autě uvězněný pes, snažili se všichni najít majitele auta. I když jsme zvonili na všechny zvonky, tak nikdo nevylezl,“ uvedla svědkyně Natálie Pošvicová ze Žďáru nad Sázavou.

Podle ní musel pes v autě bojovat o život desítky minut.

Právní bitva: Zdar se soudí kvůli autobusové dopravě na Vysočině

„Našli jsme ho, jak leží zkroucený na zemi u spolujezdce. Vzadu byla asi na pět centimetrů stažená okénka. Podařilo se nám jedno z nich násilím stlačit dolů, ale do auta jsme se nedostali. Polévali jsme proto pejska vodou, ale když jsem přinesla další kýbl, tak už nejevil známky života,“ řekla Deníku dvacetiletá Pošvicová.

Někdo pak zavolal na policii, a ti se teprve pak dovolali svému kolegovi, který měl být v ulici za někým na návštěvě. „Vyběhl z baráku a začal křičet, že tam byl jen půlhodiny a auto stálo ve stínu. Jenže sousedé tvrdili, že byl na návštěvě mnohem déle, asi dvě hodiny. Pak ve zmatku a s pláčem odjel i se psem na veterinu,“ komentovala situaci Pošvicová.

Generální inspekce

Případem už se začali zabývat kriminalisté. „Mohu potvrdit, že jsme v této souvislosti dostali několik trestních oznámení. Po nastudování bude spis předán na jihlavskou pobočku GIBS, která by měla okolnosti případu prověřovat. Případná právní kvalifikace bude stanovena později,“ informoval žalobce Jan Adam z jihlavské pobočky Krajského státního zastupitelství v Brně.

Monstrproces s dozorci ze Světlé končí zproštěním viny, sál aplaudoval

Mohlo by se jednat o trestné činy týrání zvířete či poškozování cizí věci. Útrapy, které zvíře zažívalo, musely být nesnesitelné. Podle organizace na obranu zvířat po patnácti minutách teplota v autě dosahuje minimálně 64 °Celsia a zdravý člověk v takovém prostředí vydrží deset až patnáct minut. Zvíře ještě méně.

Axel měl běžný policejní výcvik. Přesnou příčinu jeho uhynutí byl měla objasnit nařízená pitva. „Všechny okolnosti případu prověříme. Policista byl se služebním psem v době služebního volna na cestě ze zaměstnání,“ uvedla krajská policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková.

Trestní oznámení

Svědci, kteří se na místě snažili zvířeti pomoci, měli snahu se do auta dostat, ale když chtěli rozbít okénko, tak jim to údajně někdo další na místě nedoporučil, protože prý jde o policistu, a mohli by mít problémy.

„V případě nouze jsme ze zákona v podobných případech oprávněni do auta násilím vniknout. V nouzi to ale může udělat kdokoli. Už jsme měli několik hlášení, že se v rozpálených autech nacházejí osoby či zvířata, ale doposud se nám vždy dařilo najít rychle jejich majitele,“ podotkl zástupce vedoucího Městské police ve Žďáru nad Sázavou Luboš Skřivánek.

Žďár nad Sázavou nabízí dřevo. Lidé si ho musí nařezat a odvézt

Trestní oznámení ještě tentýž den podával na policii například i Michal Král. „Měli jsme pocit, že to policii příliš nezajímá, proto jsme šli ještě v úterý na státní zastupitelství. Je mi jasné, že podáním tohoto trestního oznámení život psovi nevrátím, ale chci dostát spravedlnosti. Zároveň doufám, že si dotyčný uvědomí, jaké trápení psovi způsobil a v jakých podmínkách musel zemřít v důsledku jeho lhostejnosti,“ vyjádřil se Král.