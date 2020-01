Nejde jen o Vísku. Grundová působila i na obchodní akademii v Chotěboři, a i tam měla mít problémy. Kriminalisté případ na konci loňského roku ukončili a celou kauzu už předali státnímu zástupci s návrhem na podání obžaloby. Žalobce návrh akceptoval. Případ je v současné době na soudě. První hlavní líčení by se mělo konat v druhé polovině ledna.

„Žena byla obviněna v souvislosti se spácháním majetkové trestné činnosti, a to konkrétně pro trestný čin zpronevěry. Celková škoda byla vyčíslena na částku kolem jednoho a půl milionu korun,“ informovala policejní mluvčí Stanislava Miláčková.

Podle informací Deníku se obvinění ze zpronevěry týká jak Vísky, tak i školy v Chotěboři. V případě prokázání viny hrozí obviněné až osm let vězení.

Nechci se o tom bavit

Iveta Grundová, která v současné době pracuje na Městském úřadu v Havlíčkově Brodě, kde řeší přestupková řízení v dopravě, se nechtěla k obvinění vyjadřovat.

„Nechci se o tom v tento moment bavit,“ řekla Grundová doslova.

Sdílný nebyl ani starosta Vísky Ondřej Čapek. Podle něj devadesát procent lidí v obci nevidí v hospodaření obce žádný problém. K obvinění účetní se nechtěl vyjádřit vůbec. Už dříve Deníku řekl, že policii podepsal mlčenlivost. Komentovat nechtěl ani to, proč obviněná účetní dál pro obec pracuje. Jeden ze zastupitelů dokonce v souvislosti s kauzou v půli prosince rezignoval.

„Nechci se o tom moc bavit, protože to celé přerostlo v osobní osočování a to nemám zapotřebí. Navíc do to nenechám zatahovat rodinu. Mohu jen říct, že každý je zodpovědný za své činy,“ vysvětlil Deníku svou rezignaci Luděk Fikar.

Podivnosti v obecnim lese i obchůdku

Přestože starosta tvrdí, že za ním stojí většina lidí v obci, někteří se na Deník obrátili s tím, že nejsou spokojeni, jak se v obci hospodaří. Například se domnívají, že mohlo docházet ke zneužívání dohod o provedení práce a zasílání většího množství peněz na soukromé účty. Podivnosti se údajně skrývají i v hospodaření v obecním lese, obchůdku a nakládání s obecní mechanizací.

„Já se žádného obvinění neobávám,“ řekl Deníku starosta Čapek. Pode informací Deníku se ale policie kauzou i nadále zabývá. Co přesně prověřují, není jasné.

Působení Ivety Grundové jako účetní na obchodní akademii v Chotěboři před časem pro Deník komentoval její ředitel Luděk Benák. Ten potvrdil, že se podezření týkalo účetní, která měla vystavovat falešné faktury a platby. Přijít měli o několik set tisíc korun.