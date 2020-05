Berki zemřel na krvácení do mozku po několika úderech baseballovou pálkou do hlavy. Jeho pohřeb se stal protestem proti rasismu. Tehdejší prezident Václav Havel navrhl zpřísnění trestů za rasově motivované trestné činy.

Hlavní viník Zdeněk Podrázský dostal nakonec třináct let vězení. Martin Komár dostal dvacet měsíců natvrdo. Jan Nevole a Jan Vosmek vyvázli s podmínky.

Dům Berkiho si přitom parta násilníků vybrala zcela náhodně. Když v domě začali rozbíjet nábytek baseballovou pálkou a nalezenou sekyrou, snažil se jim v tom Berki zabránit. Jenže to se mu stalo osudným. Mladíci mezi 17 a 21 lety Berkiho před jeho dětmi ubili k smrti. Zemřel po převozu do nemocnice. Tři útočníky policie dopadla hned druhý den, čtvrtý se udal sám.

Havel u památníku v Letech

Čin přitom nebyl od začátku brán jako rasově motivovaný, protože vinící podle soudu prvního stupně během násilí nekřičeli žádná rasistická hesla. Server Romea.cz připomněl, že čin se stal jen pár hodin poté, co byl 13. května v Letech u Písku za přítomnosti Václava Havla odhalen památník obětem z řad Romů, kteří v tamním táboře přišli o život během druhé světové války.

„Otec se začal bránit holýma rukama, ale neměl šanci. Všechno trvalo asi pět minut. Ten druhý bez pálky chytil sekyrku se železným topůrkem, která ležela v kuchyni, a začal rozbíjet zařízení. Sekal do všeho jak pominutý, až létaly třísky. Rozmáchnul se i po mně, ale skrčil jsem se. Pak šel na otce," citoval tehdy dobový tisk Berkiho syna Jaroslava.

Pudou na Cikány

Až odvolací soud konstatoval, že šlo o rasově motivovaný čin. Útočníci Berkiho rodinu neznali. Před činem měli být v hospodě, kde se údajně domlouvali na tom, že "pudou na Cikány". Ve městě dodnes nikdo nechápe proč na dům zaútočili, když šlo o slušnou rodinu. Berki chodil každý den do pekárny kde pracoval a nikdy nebyl za nic soudně trestán. Na místě, kde stál dům rodiny Berkiových je dnes hřiště a trafostanice.

Další rasově motivovaný trestný čin se stal v roce 2009 ve Vítkově na Opavsku. Čtveřice extremistů hodila do domu tři zápalné lahve. Nikdo sice nezemřel, ale zraněni byli tři lidé. Nejhůř dopadla ani ne dvouletá Natálka. Měla popáleniny na osmdesáti procentech těla. Tentokrát už byly soudy přísnější a žhářům rozdaly tresty od 20 do 22 let.