Jen zázrakem přežilo káně lesní, které se otrávilo u Pikárce. „To orel mořský u Moravce zemřel hroznou smrtí. Nepřežila ani vydra u Borové,“ popsal poslední případy otrav karbofuranem Milan Jeglík z organizace Stráž přírody Kraje Vysočina.

Za poslední dva roky došlo na Vysočině ke zhruba čtrnácti ohlášeným otravám zvířat a ptáků. Těch neoznámených může být podle ekologa ještě víc.

Uhynulého orla našla 17. listopadu v lese u Moravce žena, když hledala psa. „Výsledky pitvy a rozbor Státního veterinárního ústavu v Jihlavě prokázaly, že orel uhynul na otravu karbofuranem. Jed se používal k hubení škůdců, i když je už řadu let zakázaný,“ upozornil Jeglík.

Otravy na Vysočině



* Luňák - Smrk

* Liška - Jaroměřice nad Rokytnou

* Káně lesní - Jaroměřice nad Rokytnou, Sněžné, Pikárec

* Pes domácí - Čechočovice u Třebíče

* Vydra říční - Vepřová

* Orel mořský – Hrotovice, Jamné, Pálovice, Pukšice, Moravec

* Jestřáb lesní - Brtnice

* Vrány - Sněžné



Zdroj: Karbofuran.cz

Počty otrav se podle Jeglíka objevují na Vysočině pravidelně rok co rok. A přibývá jich. „Slyšel jsem, že u nás někdo otrávil vydru, ale víc o tom nevím,“ potvrdil starosta Vepřové u Havlíčkovy Borové Miroslav Nejedlý.

Oběťmi nejsou jen dravci. „Dávejte pozor na psy,“ varovala například starostka Blanka Zvolánková obyvatele obce Oudoleň, kde někdo otrávil dva psy a kočku.

Trávení zvířat je trestný čin. Otravu orla u Moravce řeší žďárská policie. „Případ prověřujeme pro podezření z týrání zvířat,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Jenže podle Milana Jeglíka se traviče podaří vypátrat málokdy. Proto se ekologové pustili do boje sami. Několikrát do měsíce vyráží do terénu Klára Hlubocká se svými psy. „Sam a Victory jsou cvičení, aby nález otráveného zvířete oznámili, ale nijak se ho nedotýkali,“ vysvětlila Hlubocká z České společnosti ornitologické.

Právě ona založila speciální web karbofuran.cz. „Vedeme statistiku víc než deset let. Ročně hynou stovky ptáků, případů přibývá na Vysočině i na jižní Moravě. Počet usvědčených travičů je nula,“ konstatovala Hlubocká.

Zbabělci

Milovníky zvířat travičství pobuřuje. „Jsou to zbabělci, kteří škodí s přesvědčením, že je nikdo neodhalí,“ vyjádřila se třeba Alena Doležalová z Havlíčkova Brodu.

Podle Jeglíka má takové činy na svědomí určitá skupina lidí. „Často jsou to myslivci nebo rybáři, kteří nají přístup k jedům a chtějí zničit škodnou. Dřív se lišky a vydry karbofuranem trávily, jenže spolu s nimi umírali a dodnes umírají i dravci,“ povzdechl si Jeglík.

Osočování myslivců ale odmítl Josef Venhoda z Třebíče.„Za všechny poctivé myslivce mohu říct, že na každé schůzi vyzývám, abychom proti podobným věcem bojovali,“ zdůraznil Venhoda.

Milan Jeglík ze Stráže přírody se rozhodl proti travičtství bojovat informovaností. „Hodně případů bychom objasnili, kdyby se lidé nebáli ozvat. Na vesnici je veřejným tajemstvím, kdo má doma jedy. Rozeslali jsme na většinu obcí na Vysočině koncem roku e-maily a letáky. Připravujeme také zvláštní mobilní aplikaci, kde mohou lidé nalezená otrávená zvířata vyfotografovat,“ popsal Jeglík.