„Policisté šetří případ dvou nezletilých dívek, které se opily a stav jedné z nich si vyžádal lékařskou péči," informovala policejní mluvčí Jana Kroutilová. Případ se stal v obci na Hrotovicku v pondělí 30. srpna po čtvrté hodině odpoledne Jedna z dívek byla podle policie tak opilá, že nebyla schopna dechové zkoušky.

Záchranka ji odvezla na vyšetření do nemocnice. Druhá dívka měla přes jedno promile a převzal ji do péče rodič. „Policisté zjišťují, za jakých okolností se dívky mladší osmnácti let k alkoholu dostaly, případ šetří pro podezření ze spáchání přestupku. Informovali také odbor sociálně právní ochrany dětí," dodala Čírtková.