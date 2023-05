V létě 2020 v Jaroměřicích nad Rokytnou oba bratři napadli jiného muže, kterého srazili na zem, a pak do něj kopali. Oběť se na zemi svíjela a všemožně bránila. Kopance obou bratrů mířily do celého těla, ale především do hlavy. Když bratři usoudili, že má jejich oběť dost, z místa odjeli.

„Poškozenému se podařilo většinu úderů vykrýt, takže neutrpěl žádná vážná zranění, která by ho omezovala v obvyklém způsobu života,“ poznamenal soudce Frula.

Oba bratři čelili obvinění z pokusu o těžkou újmu na zdraví a výtržnictví. Podle lékařských posudků mohla totiž oběť surového útoku skončit v nemocnici s mnohem závažnějšími zraněními. Bratrům hrozil trest od tří do deseti let.

Vězení i podmínka

Podle soudu, který zasedl v pondělí 15. května, byl v napadání poškozeného aktivnější Vojtěch Konya. Toho do soudní síně přivedla vězeňská eskorta. Soud ho v minulosti potrestal už čtyřikrát. Jeho bratr Milan byl za napadení stíhán na svobodě. V minulosti i ho ale soud potrestal, za výtržnictví dostal trest obecně prospěšných prací. Ty Milan Konya vykonal, tudíž na něj musel soud hledět jako na bezúhonného.

Zdroj: Deník/Roman Martínek

Soud s oběma bratry netrval dlouho. Po krátkém dokazování poslal soud Vojtěcha Konyu do vězení na tři a půl roku. Trest si má odpykat ve věznici s ostrahou. Milan Konya odešel s trestem na tři roky podmíněně odloženým na zkušební dobu čtyř let a po celou dobu musí být dohled úřadů.

„Obžalovaný se musí během zkušební doby zdržet požívání alkoholu a na vyzvání úřadů se podrobit testování,“ konstatoval soudce Frula.

Podle soudce se nepodařilo prokázat, že by bratři do své oběti bušili i pěstmi, jak tvrdila obžaloba, protože svědci hovořili o tom, že viděli, jak obžalovaní do oběti výhradně surově kopali. Soudce Frula navíc státního zástupce upozornil, že by měl vyvodit trestní důsledky pro svědky, kteří v tomto případu vědomě lhali. Zda to pro ně bude mít dohru v podobě obvinění z křivého svědectví, není zatím jasné.

Rozsudek není pravomocný, byť jej oba bratři přijali a vzdali se odvolání. Lhůtu si ponechal státní zástupce. Pokud se odvolá, případ obou násilnických bratrů bude řešit ještě Krajský soud v Brně.