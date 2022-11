Rozsudek není pravomocný. Státní zástupce se sice odvolání vzdal, ale obžalovaný se vzhledem ke své absenci nemohl k rozsudku vyjádřit.

Celá kauza se začala odvíjet loni v září v Jakubově na Třebíčsku poté, co Rapína ze Stehelčevsi u Prahy a jeho ženu zastavila policejní hlídka při běžné silniční kontrole. Rapín zavolal na tísňovou linku, že on a jeho žena, která seděla za volantem a řídila, se stala terčem obtěžování ze strany policistů.

Podle něj je zastavili, přepadli a obtěžovali dva muži v policejní uniformě. Rapín policisty obvinil z toho, že měli snahu jeho ženu osahávat, a když ji bránil, tak na něj měli zaútočit a dát mu facku. Policisté se podle muže chovali nepřiměřeně, navíc chtěli pokutu pět set korun bez vydání dokladu.

Jenže jak se nakonec ukázalo, nic z toho nebyla pravda. Rapínovi za to hrozil trest od jednoho do pěti let. Rapín se pak opakovaně vyhýbal soudnímu předvolání. V úterý 8. listopadu došla třebíčskému soudci trpělivost a nařídil jednat v nepřítomnosti obžalovaného. Jeden z policistů už před časem u zmařeného jednání Deníku řekl, že si muž všechno vymyslel a nic z toho, co tvrdil, není pravda. „Stává se, že jsou někdy lidé nevrlí nebo si stěžují, protože jim vadí, že je kontrolujeme. Ale to, co prohlašoval tento pán, už bylo přes čáru,“ řekl.

Jeho kolega s ním souhlasil a poznamenal, že za dvaadvacet let služby už zažil ledacos, ale že lidé jsou v posledních letech mnohem podrážděnější.

Policie na Vysočině se občas setkává s osobami, které křivě obviňují zasahující policisty. Podle policejní mluvčí však v naprosté většině případů jde o účelové jednání se snahou úmyslně poškodit zasahující policisty, případně se vyhnout odpovědnosti za spáchané přestupky či trestné činy. Za křivé obvinění může v krajním případě hrozit až deset let vězení.